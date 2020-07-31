AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

طرائف أول أيام عيد الأضحى.. مواطن يطلي خروف العيد بعلم تركيا قبل ذبحه في طنطا.. مستشفى عزل بـ الأقصر يذبح أضحية على مدخله.. وسائح سويسري يتقمص دور بابا نويل

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:00 م
اضحية
اضحية
Advertisements
ياسمين سامي

* صاحب اضحية علم تركيا: 


رسالة لكل من تسول له نفسه أن يتطاول على مصر


*مدير مستشفي ونائبه يشاركان فى ذبح اضحية 


شهدت شوارع مدينة طنطا في الغربية اليوم استمرار أجواء الاحتفالية بعيد الأضحي المبارك حيث حرص أحد المواطنين على طلاء الخروف بعلم "تركيا"، وذلك قبل ذبحه وتوزيعه كأضحية على الفقراء والأسر أكثر احتياجا ليؤكد مدي كراهيته للمخططات المعادية من جانب أردوغان.



أقرأ ايضا :صحة الغربية ترفع حالة الطوارئ بالمستشفيات أثناء عيد الأضحى



من جانبه قال هاني الشامي صاحب الأضحية، أن الهدف من تلك المبادرة رسالة لكل من تسول له نفسه أن يتطاول على مصر وشعبها وجيشها وشرطتها فى الوقت الحالي.


وتابع بقوله: "مصر خط أحمر لكل من يتطاول عليها، ويكون مصيره مصير ذلك الخروف وتحيا مصر بسواعد أبنائها من الشرفاء".


وأشار هاني الشامي إلي أن حالة من السعادة البالغه انتابت الأهالي الذين حضروا لاستلام أضحياتهم من خلال اصطفافهم فى طابور مرتب، قائلا: "ربنا يعينا على أن تكون مصر وأهلها بخير دايما وسنظل يد واحدة ضد أي عدو".


كانت مديرية التضامن والشئون الإجتماعية بمحافظة الغربية اعلنت عن  بالتنسيق الكامل مع مسئولي مجلس إدارة جمعية الأورمان عن توزيع مايقرب من لحوم 40 رأس ماشية بلدية، و50 ألف كيلو لحوما مستوردة، خلال عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجا  على مستوي قري ومراكز المحافظة .



وجاء ذلك ضمن مشروع "صك الأضحية" الذى تطلقه جمعية الأورمان تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية لرعاية الفقراء والأسر الأكثر احتياجا تزامنا مع حلول عيد الأضحي المبارك .


كما شهد مستشفي العديسات بمحافظة الاقصر للعزل الصحي ، فى اول ايام عيد الاضحي المبارك ذبح اضحية امام مدخله لادخال البهجة على المصابين بفيروس كورونا " كوفيد -19  

وشارك فى ذبح الاضحية عدد من العاملين بالمستشفي وعلى راسهم الدكتور احمد فتحى مدير المستشفي والدكتور محمد العجمى نائب المدير وسط فرحة وبهجة بين المصابين والفريق الطبي .


 اقرا ايضا :

خوفا من كورونا والحر.. اختفاء المواطنين من شوارع الأقصر.. صور



وبدأ مستشفي حميات الاقصر منذ امس سحب عينات مسحات للمسافرين بالخارج يوميا من السادسة و حتى التاسعة مساء طوال الاسبوع و فى العطلات الرسمية و ايام الاعياد .


وتم التاكيد على ان يحضر المسافر صورة من جواز السفر و تأشيرة السفر و تذكرة السفر والنتيجة يتم استلامها خلال 24 ساعة .



واوضح المستشفي ان سعر المسحة 70 دولارا للاجنبى و 1000 جنيه للمصرى والمسحات للمصريين والاجانب المقيمين بمحافظة الاقصر
على ان تكون المسحة قبل 48 ساعة من السفر فقط.


وعلي جانب اخر، تقمص السائح السويسري " ريان بيك " المقيم بمنطقة القرنة غرب محافظة الاقصر، اليوم  الجمعة، دور بابا نويل، فى اول ايام عيد الاضحي المبارك برسم البسمة على اوجة الاطفال بقري غرب المحافظة . 



واستقل " ريان " وصديقة المصري " احمد القاضي " سيارة ووضعا فيها العديد من العاب الاطفال وقاما بتوزيعها على الاطفال فى شوارع مدينة القرنة الاثرية وسط فرحة وسعادة من الصغار. 



اقرا ايضا :


وشهدت ساحة الطيب بمركز القرنة غرب الأقصر مسقط رأس الإمام الاكبر شيخ الأزهر فرحة عارمة،  منذ عامين بعد أن أعلن سويسري الجنسية إسلامه أمام الجميع لما رآه من كرم أخلاق وود وتسامح من الأهالي في معاملته.


" ريان بيك " 50 عاما ولد في مدينة بازل السويسرية، يعمل مصور محترف قام بزيارة مصر أول مرة  عام 2000 وزار مدينة الأقصر وتفقد في أول زيارته له، معبد الكرنك،و لم ير له مثيل في العالم، لما يحتوي عليه من تصاميم هندسية رائعة، مما جعله يشعر بأن بداية العالم بدأت من مصر، وأن سحر الحضارة الفرعونية، أكد وغرس به شعورا، أن مصر هي من قامت بتعليم كل بلاد العالم المتقدم .


وقام " ريان " المصور المحترف بتصوير العديد من المواقع الأثرية، وأنشأ معرض له بالبر الغربي تحت اسم " الحضارة المصرية بعيون سويسرية "، وهو لا يريد أي شيء غير  مساعدة المسئولين له فى الترويج عن مصر وحصوله على تسهيلات في تصوير المناطق الأثرية ليستطيع المساهمة بشكل أكبر في فكرة الترويج على صفحته التي أنشأها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاد للحياة بعد دفنه 3 أشهر.. حكاية مدرس تهز مصر.. ماذا حدث؟.. فيديو

خلال أيام التشريق.. الأورمان تستعد لذبح الأضاحي فى مجزر سخا بكفر الشيخ

غدًا.. ذبح 50 رأس ماشية من الأورمان وتوزيعها على أهالي بني سويف

الأورمان تبدأ ذبح أضاحيها في الفيوم..غدا

سائح سويسري يوزع ألعابا على الأطفال فى العيد بالأقصر

ذبح أضحية علي مدخل مستشفى عزل بـ الأقصر.. صور

ترشيحاتنا

بعمق 4 أمتار.. هبوط أرضي مفاجئ بـ شارع " السكة الجديدة " في أسيوط

تمنع الانتفاخ وتنقص الوزن.. احرص على تناول هذه الأطعمة في العيد

شاهد.. رقص محمد رمضان على أغنية "تيك توك"

فى أول العيد.. MBC مصر تعرض بابا جاب موز الليلة

لشواء صحي.. 11 خطوة مهمة اتبعيها عند شوي لحمة العيد

أبرزهم صلاح الصغير نجم ليفربول الواعد.. جواهر مصر في الخارج تنتظر إشارة المنتخب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. جوهرة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

تمنع الانتفاخ وتنقص الوزن.. احرص على تناول هذه الأطعمة في العيد

بفستان جذاب.. حنان مطاوع بإطلالة كاجوال تبهر متابعيها.. شاهد