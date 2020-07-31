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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية: عدم منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بـ"البوركيني"

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:41 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة سبق وأن طلبت من المحافظات الساحلية بأن تقوم بالتنبيه علي الفنادق و القري السياحية الخاضعة لها بعدم منع المحجبات من نزول حمامات السباحة أو الشواطئ التابعة لها بالمايوه الشرعى "البوركيني" طالما أنه ليس مصنوعًا من أي مواد لها تأثير أو ضرر علي طبيعة المياه ولا يسبب آثارًا سلبية علي الصحة العامة ومطابق للمواصفات الصحية . 

وقال شعراوي إن المحافظين علي تواصل مستمر مع أصحاب وملاك الفنادق والقري والمنتجعات السياحية الخاضعة تحت اشراف المحافظات للتأكيد من تلك الضوابط والتي يتم وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن . 

جاء ذلك ردًا علي ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك "، منذ عدة أيام حول منع نزول سيدة بالمايوه الشرعى "البوركيني"  في حمام السباحة الخاص بأحد القري السياحية بالساحل الشمالي. 

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه وجه  المحافظين بضرورة متابعة تنفيذ  الاجراءات الوقائية والاحترازية التي اعلنتها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في القري والمنتجعات السياحية الخاضعة لها. 

وشدد شعراوي علي ضرورة استمرار  غلق الشواطيء العامة والحدائق والمتنزهات طوال أيام عيد الاضحي وعدم السماح بأي مخالفات في هذا الشأن ، لافتًا الي ضرورة تواجد دوريات أمنية بالتنسيق بين المحافظات ومديريات الأمن لمنع نزول المواطنين للشواطئ العامة حرصًا علي سلامتهم . 

وأكد شعراوي علي أهمية التزام القري السياحية والفنادق والمنتجعات الموجودة بالمحافظات الساحلية بالنسبة المقررة والمسموح بها في الشواطئ وحمامات السباحة حفاظًا علي سلامة وصحة المواطنين ، لافتًا الي ضرورة قيام اللجان التي تم تشكيلها بالمحافظات بالمرور والتفتيش لمتابعة تنفيذ تلك الاجراءات والاشتراطات التي تم اعلانها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .
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