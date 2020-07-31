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ديني

أمن الحج: 2050 مخالفًا لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:02 م
أمن الحج:2050 مخالفًا
أمن الحج:2050 مخالفًا لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة
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محمد شحتة
أعلن المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، أنه تم ضبط 2050 مخالفًا لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

يأتي هذا إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كانت السلطات المختصة، قد أعلنت عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة المتعلقة بموسم حج هذا العام 1441هـ، وما تقرر من إقامة الحج بأعداد محدودة تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حماية النفس البشرية وتطبيق التعليمات بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بلا تصريح.
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