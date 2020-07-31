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أخبار العالم

لا أمزح.. رئيس الفلبين ينصح مواطنيه بتعقيم الكمامات بالبنزين

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:43 م
الرئيس الفلبيني رودريجو
الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي
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أحمد محرم
كرر رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي نصيحته لمواطنيه بتعقيم الكمامات المستخدمة للوقاية من فيروس كورونا باستخدام البنزين، مؤكدًا أنه لم يكن يمزح عندما نصحهم بذلك للمرة الأولى.

وبحسب شبكة "بي بي سي"، كان دوتيرتي قد أدلى بتعليقات مماثلة الأسبوع الماضي، لكن المسؤولين سارعوا إلى تصحيحه بالقول إن ذلك كان على سبيل الدعابة.


وفي إشارة منه إلى تعليقاته السابقة، قال دوتيرتي: "قالوا (النقاد) إن دوتيرتي مجنون. هذا كلام سخيف. إذا كنت مجنونًا، فأنت من يجب أن يكون الرئيس، لا أنا".

ومضى قائلًا: "ما قلته كان صحيحًا. إذا لم يتوفر الكحول، وبخاصة للفقراء، فما عليك إلا الذهاب إلى إحدى محطات البنزين، واستخدام البنزين للتعقيم. أنا لا أمزح. لا أمزح. حاولوا الدخول إلى دماغي".

وقال مسؤولو الصحة أيضًا إنه يتعين غسل الكمامات المصنوعة من القماش بشكل طبيعي، بينما يتعين استبدال الكمامات الطبية بعد استخدامها.

لكن الرئيس دوتيرتي عاد يوم الجمعة ليؤكد على كلامه قائلًا: "ما قلته كان صحيحًا...اذهبوا إلى محطة بنزين".

ولا يوجد دليل على أن البنزين يمكنه تعقيم الكمامات، كما أن التلامس معه لفترة طويلة قد يكون ضارًا وصب السوائل القابلة للاشتعال قد يسبب نشوب حريق.

وسجلت الفلبين 3954 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 89,347 حالة. وسُجلت في البلاد أقل من 2000 حالة وفاة بالفيروس.
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