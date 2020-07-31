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سيارات

أخطاء شائعة عند تنظيف السيارة .. احذرها

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:00 م
أخطاء شائعة عند تنظيف
أخطاء شائعة عند تنظيف السيارة .. احذرها
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اشرف عطية
الكثير من قائدي السيارات يحرصون على العناية بسياراتهم بشكل مبالغ فيه مما يجلب الضرر لها، حيث يقومون بغسل سياراتهم بأنفسهم يوميًا مستخدمين أدوات وسوائل تجلب الضرر للسيارة .


ويرجع ذلك لاتباعهم بعض الأشياء الخاطئة المضرة حول تنظيف السيارات، والمنتشرة بشدة على مواقع التواصل الاجتماعية، لذا سوف نعرض لكم عددا من هذه النصائح والمعتقدات الخاطئة حول تنظيف السيارة، ونظهر مدى صحتها.


1-الخطأ: التلميع والتشميع يحمي السيارة من الأتربة.
الصواب: يجب تنظيف السيارة من وقت لآخر لمنع التصاق بعض الأتربة الدقيقة بالتغليف الشمعي.

2- الخطأ: لمعان السيارة يدل على عدم حاجتها للتنظيف والغسيل
الصواب: تنتشر أحيانًا بعض الأتربة والأوساخ الصغيرة بطلاء السيارة، وهو ما يتطلب تنظيفه من وقت إلى آخر.

3- الخطأ: استخدام الملابس القديمة في مسح السيارة.
الصواب: تحتوي الملابس القديمة غالبًا على أقمشة وألياف خشنة تجلب الضرر لطلاء السيارة، وينصح باستخدام مناشف ناعمة خاصة لتنظيف السيارة.

4- الخطأ: تشميع السيارة يدوم لمدة عام.
الصواب: تمتد صلاحية تغليف وتشميع السيارة وفقًا للمناخ والبيئة المحيطة بالسيارة، سواء كانت صحراوية أو جافة، كما يختلف تأثير مدة التلميع من سيارة لأخرى.

5-الخطأ: إمكانية استخدام سائل تنظيف الصحون في غسل السيارة
الصواب: سائل تنظيف الصحون يحتوي على مواد كيميائية قد تتسبب في فقدان لمعان طلاء السيارة وإزالته.
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