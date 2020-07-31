أخطاء شائعة عند تنظيف السيارة .. احذرها

1-الخطأ: التلميع والتشميع يحمي السيارة من الأتربة.

الصواب: يجب تنظيف السيارة من وقت لآخر لمنع التصاق بعض الأتربة الدقيقة بالتغليف الشمعي.





5-الخطأ: إمكانية استخدام سائل تنظيف الصحون في غسل السيارة

الصواب: سائل تنظيف الصحون يحتوي على مواد كيميائية قد تتسبب في فقدان لمعان طلاء السيارة وإزالته.