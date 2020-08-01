انتشار الكلاب الضالة في روض الفرج يسبب ذعرا للمواطنين

أرسلت القارئة إيمان هيكل شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، والتي تتضرر فيها من انتشار الكلاب الضالة .





وقالت هيكل نحن سكان شارع بديع بحي روض الفرج نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة مما تتسبب بالزعر للاطفال والكبار .





وأوضحت أنها قامت بإرسال أكثر من شكوى لحي روض الفرج ولكن دون جدوى .





وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفت باهالي المنطقة.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.