AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

انتشار الكلاب الضالة في روض الفرج يسبب ذعرا للمواطنين

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب
أرسلت القارئة إيمان هيكل شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، والتي تتضرر فيها من انتشار الكلاب الضالة .

وقالت هيكل نحن سكان شارع بديع بحي روض الفرج نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة مما تتسبب بالزعر للاطفال والكبار .

وأوضحت أنها قامت بإرسال أكثر من شكوى لحي روض الفرج ولكن دون جدوى .

وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفت باهالي المنطقة. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكان الخصوص يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

سكان شارع البكري بروض الفرج للمسئولين: ارحمونا من عقر الكلاب الضالة

انتشار الكلاب الضالة بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية تثير ذعر الأهالى

ترشيحاتنا

مدحت صالح: الموجي قدم لي نصيحة هي الأغلى في حياتي

عيد الأضحى والنجوم.. ريهام سعيد تذبح عجلًا وتتعرض للهجوم

أحمد السيد: الزمالك طلب ضمي أكثر من مرة.. والبدري سبب رحيلي عن الأهلي

5 فرمانات قاسية من إعلام المصريين تجاه رئيس الزمالك.. تفاصيل

ما هو يوم القر وفضله وسبب تسميته بهذا الاسم؟

محمد محمود عبد العزيز يهنئ متابعيه بعيد الأضحى المبارك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اكتشاف خيانته.. زوجة تلجأ إلى حيلة غير متوقعة للانتقام من شريك حياتها

افرحوا اضحكوا الحياة ما نعيشها مرة... بفستان منفوش ابنة هيفاء وهباء تشعل إنستجرام

بعد صراع مع كورونا.. أم تنسى طفلتها حديثة الولادة لهذا السبب