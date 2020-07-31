عودة الدوري.. الأهلى الأقل استعدادا.. ووديات الفرق الأخرى تظهر مفاجأت





وتوقفت مسابقة الدوري المصري منذ شهر مارس الماضي بسبب وباء كورونا، قبل أن يعلن الاتحاد المصري عودة المسابقة يوم الخميس المقبل، ويبدئها بالمؤجلات .







ويستعرض موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، كيف استعدت فرق الدورى لإستئناف المسابقة من جديد، على النحو التالى:-







* يعتبر فريق الأهلى هو أقل الفرق خوضًا للمباريات الودية خلال الفترة الماضية، فلعب الفريق مبارتين وديتين فقط، أمام فريق سموحة والجونة، وحقق الفوز بهم، واكتفى المدير الفنى رينيه فايلر بذلك، وقرر إستكمال إستعدادات الفريق لعودة الدورى، بالتدريبات اليومية الطبيعية، بالأضافة لعدم خوضه معسكر مغلق مثل الفرق الأخرى.







ويحتل الأهلى صدارة جدول الترتيب برصيد ٤٩ نقطة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه فريق المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثانى برصيد ٣٣ نقطة.







* بيراميدز هو أول فريق يبدأ التدريبات بعد قرار الدولة بعودة إستئناف المسابقة، وخاض حتى الأن ٤ مباريات ودية، ويتبقى له مباراة أخيرة ضد مصر المقاصة.







لم يخسر بيراميدز فى المباريات الودية التى خاضها، فحقق الفوز فى مبارتين وتعادل بمثلهم.







ويحتل بيراميدز المركز الثالث فى الدورى برصيد ٣٢ نقطة.







* يعتبر نادى الزمالك هو أخر فريق يبدأ استعداداته لعودة الدورى، فدخل الفريق سريعًا فى معسكر مغلق مقسم على مرتين ببرج العرب، وخاض ٥ مباريات ودية، وسيدخل بمعسكر أخر يوم السبت المقبل،

وحتى أول مباراة له أمام المصرى ببطولة الدورى.







حقق الفريق الفوز فى ٣ مباريات، وخسر مباراة وتعادل بالأخرى، نجح الزمالك فى تسجيل ١٢ هدف بجموع المباريات، واستقبلت شباكه ٤ أهداف.







ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد ٣١ نقطة، من ١٦ مباراة، ويبدأ الدورى بالمباريات المؤجلة له.







* خاضت جميع الفرق مباريات ودية لكى يستعدون لإستئناف بطولة الدورى.







* قررت معظم الفرق الدخول بمعسكر مغلق حتى يستعيد اللاعبين أجواء المباريات، بعد فترة التوقف الطويلة التى امتدت لأربعة أشهر.







* صعدت مجموعة من الفرق بعض اللاعبين الناشئين خلال الفترة الجارية، أبرزهم الزمالك والأهلى وبيراميدز وسموحة، وظهر الكثير منهم بمستويات مميزة.







* فريق سموحة أكثر فريق إستقبلت شباكه أهداف خلال المباريات الودية بواقع ١١ هدف فى ٤ مباريات .

أنهت أندية الدوري المصري لكرة القدم استعداداتها لعودة المسابقة خلال أيام قليلة، بعد فترة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.