عودة الدوري.. الأهلى الأقل استعدادا.. ووديات الفرق الأخرى تظهر مفاجأت

أنهت أندية الدوري المصري لكرة القدم استعداداتها لعودة المسابقة خلال أيام قليلة، بعد فترة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتوقفت مسابقة الدوري المصري منذ شهر مارس الماضي بسبب وباء كورونا، قبل أن يعلن الاتحاد المصري عودة المسابقة يوم الخميس المقبل، ويبدئها بالمؤجلات .
ويستعرض موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، كيف استعدت فرق الدورى لإستئناف المسابقة من جديد، على النحو التالى:-
* يعتبر فريق الأهلى هو أقل الفرق خوضًا للمباريات الودية خلال الفترة الماضية، فلعب الفريق مبارتين وديتين فقط، أمام فريق سموحة والجونة، وحقق الفوز بهم، واكتفى المدير الفنى رينيه فايلر بذلك، وقرر إستكمال إستعدادات الفريق لعودة الدورى، بالتدريبات اليومية الطبيعية، بالأضافة لعدم خوضه معسكر مغلق مثل الفرق الأخرى.
ويحتل الأهلى صدارة جدول الترتيب برصيد ٤٩ نقطة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه فريق المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثانى برصيد ٣٣ نقطة.
* بيراميدز هو أول فريق يبدأ التدريبات بعد قرار الدولة بعودة إستئناف المسابقة، وخاض حتى الأن ٤ مباريات ودية، ويتبقى له مباراة أخيرة ضد مصر المقاصة.
لم يخسر بيراميدز فى المباريات الودية التى خاضها، فحقق الفوز فى مبارتين وتعادل بمثلهم.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث فى الدورى برصيد ٣٢ نقطة.
* يعتبر نادى الزمالك هو أخر فريق يبدأ استعداداته لعودة الدورى، فدخل الفريق سريعًا فى معسكر مغلق مقسم على مرتين ببرج العرب، وخاض ٥ مباريات ودية، وسيدخل بمعسكر أخر يوم السبت المقبل،
وحتى أول مباراة له أمام المصرى ببطولة الدورى.
حقق الفريق الفوز فى ٣ مباريات، وخسر مباراة وتعادل بالأخرى، نجح الزمالك فى تسجيل ١٢ هدف بجموع المباريات، واستقبلت شباكه ٤ أهداف.
ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد ٣١ نقطة، من ١٦ مباراة، ويبدأ الدورى بالمباريات المؤجلة له.
* خاضت جميع الفرق مباريات ودية لكى يستعدون لإستئناف بطولة الدورى.
* قررت معظم الفرق الدخول بمعسكر مغلق حتى يستعيد اللاعبين أجواء المباريات، بعد فترة التوقف الطويلة التى امتدت لأربعة أشهر.
* صعدت مجموعة من الفرق بعض اللاعبين الناشئين خلال الفترة الجارية، أبرزهم الزمالك والأهلى وبيراميدز وسموحة، وظهر الكثير منهم بمستويات مميزة.
* فريق سموحة أكثر فريق إستقبلت شباكه أهداف خلال المباريات الودية بواقع ١١ هدف فى ٤ مباريات .