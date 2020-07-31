جريمة فى العيد.. هشام خلص على أمه ورمى أخاه من الرابع.. التحريات: المتهم انتابته حالة هياج

كانت عقارب الساعة تشير الى الحادية عشر صباحا الجميع يحتفل بأول أيام عيد الأضحى المبارك وذبح الأضاحى ووسط كل ذلك فوجئ أهالى شارع عجيبة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية بالصراخ والعويل داخل أحد المنازل.





هرع الجميع الى مكان الصريخ ليجدوا احد الشباب معلق على تندة اعلى الشقة فى الشارع والعثور على جثة ربة منزل غارقة فى دمائها أحد ابنائها ماسكا فى يده سكينة.

وعلى الفور قام الأهالي بلاغ قوات الشرطة التى حضرت على الفور إلى موقع الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتبين أن المتهم يدعى "هشام ع" شاب مريض نفسيا نشبت بينه وبين شقيقه عبدالعزيزع" مشاجرة وأثناء ذلك أصيب المتهم بحالة هياج فألقى به من الطابق الرابع وعندما حاولت الأم استطلاع الأمر سدد لها المتهم عدة طعنات أودت بحياتها في الحال.





وتبين من التحريات أن الأم تدعى "جيهان ف" ربة منزل وأن المتهم مصاب بمرض نفسي وهياج شديد وخلال محاولتها تهدئته استل سكينا وطعنها حتى الموت فيما ألقى بشقيقه من الطابق الرابع ولكنه سقط على تندة بالشارع.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها بتلقيه بلاغا بنشوب مشاجرة في أحد المنازل بين شاب وشقيقه أسفرت عن مصرع والدتهما.





وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية إلى موقع الحادث وتحرر محضر بالواقعة وامرت النيابة بنقل الجثة لمشرحة بنها العام واستدعاء الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة وسؤال شقيق المتهم.