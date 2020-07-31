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حوادث

أول جريمة في العيد.. مريض نفسي يقتل والدته ويلقى بشقيقه من الطابق الرابع بـ بنها

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:35 م
جثة
جثة
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إبراهيم الهوارى
شهدت مدينة بنها حادثا مأساويا حيث أصيب شاب مريض نفسي بحالة هياج أسفرت عن قتله لوالدته بعدة طعنات بسكين، وألقي بشقيقه من الدور الرابع ولكنه سقط علي تندة حالت دون سقوطه فى الشارع.


وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن فى القليوبية لموقع الحادث بشارع عجيبة ببنها الجديدة وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وعرض جثة الأم علي الطب الشرعي وسؤال شقيق المتهم.

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها بتلقيه بلاغا بنشوب مشاجرة في أحد المنازل بين شاب وشقيقه أسفرت عن مصرع والدتهما.

انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وتشكل فريق بحث قاده المقدم محمد السعيد رئيس مباحث قسم ثان بنها وتبين أن المتهم يدعي "هشام ع" شاب مريض نفسي نشبت بينه وبين شقيقه "عبد العزيز ع" مشاجرة أثناء إصابة المتهم بحالة هياج فألقي به من الدور الرابع فيما وصلت أصوات المشاجرة للام التي حاولت استطلاع الأمر فقام المتهم بطعنها عدة طعنات مما أدي لوفاتها في الحال.

وتبين من التحريات أن الأم تدعي "جيهان ف" ربة منزل وأن المتهم مصاب بمرض نفسي وهياج شديد وخلال محاولة تهدئته استل سكينا وطعن والدته حتي الموت فيما ألقي بشقيه من الدور الرابع ولكنه نزل علي تندة بالشارع ساهمت في إنقاذ حياته.

وتم نقل الجثة لمشرحة بنها العام واستدعاء الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة.
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