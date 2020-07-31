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رياضة

شاطرة زي أبوها.. مكة محمد صلاح تفوز بجائزة في الملاهي.. شاهد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:17 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
يبدو أن مكة محمد صلاح نجلة اللاعب المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول، قد ورثت جينات النجاح والتفوق من أبيها، بحسب مانشره الفرعون المصري على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

ونشر محمد صلاح صورة لابنته مكة وفي يدها جائزة عبارة عن دمية كبيرة، بعد فوزها بإحدى الألعاب في أحد الملاهي في إنجلترا، معلقًا: "والفائز هو."

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة التاسعة عشر في تاريخهم، حيث سجل 19 هدفًا في البريميرليج في الموسم المنقضي.

ونشر صلاح أيضًا اليوم فيديو لابنته الصغرى كيان والتي رزق بها في شهر فبراير الماضي.
شاطرة زي أبوها.. مكة محمد صلاح تفوز بجائزة في الملاهي.. شاهد
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