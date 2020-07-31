شاطرة زي أبوها.. مكة محمد صلاح تفوز بجائزة في الملاهي.. شاهد





ونشر محمد صلاح صورة لابنته مكة وفي يدها جائزة عبارة عن دمية كبيرة، بعد فوزها بإحدى الألعاب في أحد الملاهي في إنجلترا، معلقًا: "والفائز هو."





وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة التاسعة عشر في تاريخهم، حيث سجل 19 هدفًا في البريميرليج في الموسم المنقضي.





ونشر صلاح أيضًا اليوم فيديو لابنته الصغرى كيان والتي رزق بها في شهر فبراير الماضي.