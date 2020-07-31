AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الداخلية السعودية: الحجاج يؤدون الشعائر الدينية بأمن وطمأنينة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:03 م
الحج
الحج
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، المقدم طلال الشلهوب، أن حجاج بيت الله الحرام أدوا شعائرهم بأمن وأمان وطمأنينة، من الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ثم رمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة، حيث جرت عملية التصعيد إلى عرفة والنفرة إلى مزدلفة والرمي وطواف الإفاضة بكل يسر وسهولة، وفق عمليات التفويج المعتمدة، والخطط والتنظيمات التي كفلت تحقيق التباعد المكاني المحدد في الإجراءات والتدابير الصحية الاحترازية.

وأوضح المقدم الشلهوب، خلال مؤتمر صحفي عن الحج اليوم، أن القطاعات الأمنية والجهات الحكومية تباشر مهامها لتقديم الخدمات كافة وتوفيرها لحجاج بيت الله الحرام خلال إقامتهم في مشعر منى حتى ثاني أيام التشريق، وتنظيم أدائهم شعيرة رمي الجمرات، مؤكدًا استمرار رجال الأمن في فرض الطوق الأمني المحكم لمنع الدخول إلى المشاعر المقدسة بدون ترخيص وضبط المخالفين.

وبدأت جموع ضيوف الرحمن منذ فجر يوم أول أيام عيد الأضحى المبارك، أعمال يوم النحر من رمي الجمرات في مشعر منى، برمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، وكذلك أداء طواف الإفاضة والحلق والتقصير والسعي بين الصفا والمروة، وذبح الهدي.. ويرصد «صدى البلد» في هذا التقرير أحكام رمي الجمرات والحكمة منها.

وتعد جمرة العقبة: هي أولى الجمرات رميًا، وتُرمى يوم العيد بعد طلوع الشمس، ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان وغيرهم من الضعفاء أن يرموها ليلة العيد (آخر الليل)، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت ترتقب غروب القمر ليلة العيد فإذا غاب دفعت من مزدلفة إلى منى ورمت الجمرة، ويمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى غروب شمس يوم العيد.


وفور وصول الحجاج إلى مشعر منى شرعوا برمي جمرة العقبة، اتباعًا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم , ومن ثم يطوفون بالبيت العتيق ويؤدون نسكي الحلق أو التقصير والنحر.

ويأتي رمي الجمار تذكيرًا بعداوة الشيطان الذي اعترض لنبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل في هذه الأماكن، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه، وبعد أن يفرغ الحاج من رمي جمرة العقبة شرع له في هذا اليوم أعمال يوم النحر حيث يبدأ بنحر هديه , ثم بحلق رأسه، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.

ويستمر الحجاج في إكمال مناسكهم فيبقون أيام التشريق في منى يذكرون الله ويكثرون من ذكره وشكره، ويكملون رمي الجمرات الثلاث يبدأون بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى كل منها بسبع حصيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رمي الجمرات في الحج .. حكمه وكيفيته والحكمة منه

كيفية حج التعجل .. وطريقة رمي الجمرات في أيام التشريق

على جمعة: 4 واجبات من تركها حجه صحيح وعليه الفداء

الحجاج يؤدون أعمال يوم النحر برمي الجمرات والطواف وذبح الهدي

شاهد.. حجاج بيت الله الحرام يبدأون طواف الإفاضة

الحجاج يؤدون أعمال يوم النحر.. ورمي الجمرات واجب ويجوز أخذ الحصى من أي مكان

ترشيحاتنا

بعد ولادته في روسيا.. تعرف على خفاش الفاكهة المصري

تدمير أكثر من 600 منزل.. انهيار مفاجئ لأحد سدود السودان

لشواء صحي.. 11 خطوة مهمة اتبعيها عند شوي لحمة العيد

بعد أزارو.. حرمان حارس المنتخب الأردني من اللعب في السعودية مدى الحياة

هل يوجد موجة ثانية من كورونا؟.. رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية يجيب.. فيديو

هل يحصل المواطن على الـ200 جنيه دعم نقدًا ؟ حماية المستهلك يرد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. جوهرة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

تمنع الانتفاخ وتنقص الوزن.. احرص على تناول هذه الأطعمة في العيد

بفستان جذاب.. حنان مطاوع بإطلالة كاجوال تبهر متابعيها.. شاهد