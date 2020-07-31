كيف دعم الرئيس السيسي مواجهة فيروس كورونا بـ100 مليار جنيه

خصصت الحكومة مبلغ 100 مليار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إذ تعد تلك الحزمة الأكبر في تاريخ مصر منذ الأزمة المالية العالمية.









وقالت وزارة المالية، خلال دليلها المبسط حول الانفاق العام للعام المالي الجاري والصادر بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ، إن تلك النفقات تسعى للتيسير على المواطنين بتكليف رئاسي لمواجهة آثار فيروس كورونا بالتعاون مع القطاع الخاص بصفته شريكا اساسيا للتصدي لذلك الوباء والحفاظ على صحة المواطنين.













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ذكر التقرير إنه تم زيادة مخصصات الإنفاق العام على قطاعي التعليم والصحة والتنمية البشرية خلال العام المالي الجاري وكذلك زيادة مستهدفات التحصيل الضريبي من الجهات غير السيادية كنسبة للناتج المحلي الإجمالي بمتوسط نمو قدره 0.5% من ذلك الناتج.













وأوضح التقرير إنه تم بالفعل زيادة مخصصات الاستثمارات والصيانة ودعم الصادرات والبنية التحتية، بالإضافة لتوسيع قاعدة التحصيل الضريبي وزيادته بالتزامن مع ميكنة الضرائب .









وكشف التقرير عن تخصيص 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز المنزلي لـ1.2 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، بالإضافة للتسعير السليم للسلع والخدمات وتخصيص 5.7 مليار جنيه لتمويل إسكان محدودي الدخل.









وتضمن التقرير اجراءات زيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة وبالتزامن مع خطط الإصلاح الاقتصادي والتطوير التكنولوجي، بالإضافة لاستكمال جهود وترشيد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتحول من الانفاق الجاري إلى الرأسمالي المنتج.









وذكر التقرير أنه تم بالفعل التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء لمراقبة الإنفاق العام بفعالية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لموارد الدولة.



