AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

كيف دعم الرئيس السيسي مواجهة فيروس كورونا بـ100 مليار جنيه

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:04 م
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
محمد يحيي
خصصت الحكومة مبلغ 100 مليار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا  المستجد، إذ تعد تلك الحزمة الأكبر في تاريخ مصر منذ الأزمة المالية العالمية.


وقالت وزارة المالية، خلال دليلها المبسط حول الانفاق العام للعام المالي الجاري والصادر بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ، إن تلك  النفقات تسعى للتيسير على المواطنين بتكليف رئاسي لمواجهة آثار فيروس كورونا بالتعاون مع القطاع الخاص بصفته شريكا اساسيا للتصدي لذلك الوباء والحفاظ على صحة المواطنين.



اقرأ أيضا:


ذكر التقرير إنه تم زيادة مخصصات الإنفاق العام على قطاعي التعليم والصحة والتنمية البشرية خلال العام المالي الجاري وكذلك زيادة مستهدفات التحصيل الضريبي من الجهات غير السيادية كنسبة للناتج المحلي الإجمالي بمتوسط نمو قدره 0.5% من ذلك الناتج.



وأوضح التقرير إنه تم بالفعل زيادة مخصصات الاستثمارات والصيانة ودعم الصادرات والبنية التحتية، بالإضافة لتوسيع قاعدة التحصيل الضريبي وزيادته بالتزامن مع ميكنة الضرائب .


وكشف التقرير عن تخصيص 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز المنزلي لـ1.2 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، بالإضافة للتسعير السليم للسلع والخدمات وتخصيص 5.7 مليار جنيه لتمويل إسكان محدودي الدخل.


وتضمن التقرير اجراءات زيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة وبالتزامن مع خطط الإصلاح الاقتصادي والتطوير التكنولوجي، بالإضافة لاستكمال جهود وترشيد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتحول من الانفاق الجاري إلى الرأسمالي المنتج.


وذكر التقرير أنه تم بالفعل التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء لمراقبة الإنفاق العام بفعالية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لموارد الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير المالية: 40.4 مليار جنيه فائضا أوليا في الموازنة خلال 9 شهور

كيف تبنت الحكومة سياسات الإصلاح في موازنة العام المالي الجديد؟.. اعرف التفاصيل

تفاصيل.. إجراءات الحكومة بالموازنة الجديدة لمواجهة كورونا

بالأرقام..الحكومة تنفق 622.13 مليار جنيه من الموازنة في 6 شهور

أضخم موازنة في تاريخ مصر.. البرلمان يعتمدها بـ 2 تريليون و297 مليار جنيه

المالية : 115 ميار جنيه لدعم التموين و الخبز بالموازنة الجديدة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي.. الاتحاد السعودي يمنع الأندية من التعاقد مع حارس الإسماعيلي السابق

مدحت صالح يروى مشهدًا طريفًا مع الراحل حسن حسنى

هل يوجد موجة ثانية من كورونا؟.. رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية يجيب.. فيديو

بعد خسارة وظيفته بسبب كورونا.. عامل يتحول لمليونير بين عشية وضحاها

كنده علوش: لا انتمى للإخوان.. واللي يأذي مصر يأذيني..فيديو

فرحتنا فرحتين .. زكريا ناصف يحتفل بعقد قران ابنه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 عملية تجميل في 15 عامًا.. سيدة تنفق ثروة طائلة لتتحول إلى «دمية بشرية»

مواصفات هيونداي سنتافي hyundai santa fe N .. فيديو وصور

بعد خسارة وظيفته بسبب كورونا.. عامل يتحول لمليونير بين عشية وضحاها