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اقتصاد

المالية: 30% زيادة فى الكميات المطروحة من «الفكة» خلال العيد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:04 ص
صدى البلد
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محمد يحيى
أكدت وزارة المالية، فى رسالة طمأنة للمواطنين، أنه تمت زيادة الكميات المطروحة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» بنسبة ٣٠٪ خلال عيد الأضحى؛ بما يضمن عدم حدوث أى أزمات، موضحة أن هناك احتياطيات كبيرة من العملات المعدنية المساعدة لدى مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، تُلبى احتياجات الأسواق والمواطنين، على النحو الذى يُسهم فى تيسير حركة البيع والشراء.

 

قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، إنه تم رفع الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة بنسبة ٥٠٪ منذ يناير الماضى؛ ليصل حجم «الفكة» المطروحة فى الأسواق إلى ٣٠ مليون جنيه شهريًا؛ بما يُساعد فى توفير احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما فى ذلك السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بضخ الكميات المطلوبة من «الفكة»؛ تيسيرًا على المواطنين؛ وضمانًا لتسهيل عمليات البيع والشراء.

 

أضاف أن إدارة خطوط إنتاج العملات المعدنية المساعدة بمصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، آليًا أسهم فى الحد من تداعيات جائحة «كورونا» بما فرضته من تخفيض لتواجد عدد العاملين، مشيرًا إلى عودة قوة العمل بشكل كامل حاليًا فى جميع المبانى والمنشآت التابعة لمصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحفاظ على المواطنين والعاملين على حد سواء، حيث يتم تطهير كل المبانى والمنشآت وتوفير كمية من المطهرات، وأجهزة «كشف الحرارة» للعاملين والمواطنين، واستخدام «الكارت عن بعد» فى التوقيع بدلًا من البصمة.

 

جدد تأكيده على إلزام العاملين بمصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» بارتداء الكمامات، بحيث يتم تطهير المكان قبل بدء العمل وبعد انتهائه، لافتًا إلى تجاوب المواطنين المتعاملين مع المصلحة سواءً عند طلب «الفكة» أو صرف المعاشات باتخاذ التدابير الوقائية وارتداء «الكمامات الطبية»، والحفاظ على المسافات الآمنة وغيرهما.

 

أشار إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات دمج مصلحتى «الخزانة العامة» و«سك العملة» فى كيان مؤسسى واحد؛ بما يُسهم فى رفع معدلات الأداء وتحقيق المستهدفات على النحو المنشود.
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