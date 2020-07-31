هل هلال العيد.. مى أحمد تطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الأضحى

طرحت مى أحمد أغنية هل هلال العيد اليوم عبر قناتها على يوتيوب لجمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك وغنت مى أحمد الأغنية من هولندا.
هل هلال العيد من كلمات بيرم التونسى ومن ألحان الفنان فريد الأطرش وغنتها من قبل نور الهدى.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال مي أحمد، فيديو كليب لأغنية "هان عليه العشرة" وحققت ناجحًا كبيرًا منذ طرحها على موقع "يوتيوب".
"هان عليه العشرة" من كلمات هانى عبدالكريم، وألحان محمد محمدي وتوزيع موسيقى طارق توكل هندسه صوت حسام يسرى ميكاب أرتيست هند علام وفوتوغرافيا المصور الكويتى مشارى الحسينيان.
كما قامت بعمل دعاء دينى فى يوم عرفه اللهم عافنى فى بدنى مع الفنان الخليجى مشارى الصالح وتستعد المطربة مي أحمد لاإحياء أكثر من حفل خلال الأيام القادمة.