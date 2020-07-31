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فن

هل هلال العيد.. مى أحمد تطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:39 م
مى أحمد
مى أحمد
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سعيد فراج - محمد نحلة
طرحت مى أحمد أغنية هل هلال العيد اليوم عبر قناتها على يوتيوب لجمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك وغنت مى أحمد الأغنية من هولندا. 

هل هلال العيد من كلمات بيرم التونسى ومن ألحان الفنان فريد الأطرش وغنتها من قبل نور الهدى.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال مي أحمد، فيديو كليب لأغنية "هان عليه العشرة" وحققت ناجحًا كبيرًا منذ طرحها على موقع "يوتيوب".

"هان عليه العشرة" من كلمات هانى عبدالكريم، وألحان محمد محمدي وتوزيع موسيقى طارق توكل هندسه صوت حسام يسرى ميكاب أرتيست هند علام وفوتوغرافيا المصور الكويتى مشارى الحسينيان. 

كما قامت بعمل دعاء دينى فى يوم عرفه اللهم عافنى فى بدنى مع الفنان الخليجى مشارى الصالح وتستعد المطربة مي أحمد لاإحياء أكثر من حفل خلال الأيام القادمة.
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