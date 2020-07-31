إلى الأشواط الإضافية.. ليون يفرض التعادل السلبي على سان جيرمان بـ نهائي كأس الرابطة

سيطر التعادل السلبي على الوقت الأصلي من مواجهة باريس سان جيرمان، مع نظيره فريق ليون، في المباراة النهائية لكأس الرابطة الفرنسية والتى تقام على ملعب "فرنسا" بضاحية سان دونيه بالعاصمة باريس.





واتجهت المباراة الآن إلى الأشواط الإضافية، مع سيطرة واضحة من باريس سان جيرمان على مجريات اللقاء.





وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:





في حراسة المرمى: كيلور نافاس.





خط الدفاع : كورزاوا - تياجو سيلفا - كيمبمبي - باكيز





خط الوسط : ماركينيوس - فيراتي - جايا





خط الهجوم : دي ماريا - إيكاردي - نيمار





يذكر أن نادي باريس سان جيرمان توج بطلًا للدوري الفرنسي بعد إنهائه بسبب فيروس كورونا، كما فاز الأسبوع الماضي بطولة كأس فرنسا على حساب سانت إيتيان بهدف نظيف.









واعلن اتحاد الكرة الفرنسي إلغاء الدوري الفرنسي وتتويج باريس سان جيرمان به فى شهر إبريل الماضي ، ونجح أيضا التتويج بكأس فرنسا فى الاسبوع الماضي علي حساب سانت اتيان 1-0 بهدف نيمار .





ويغيب كليان مبابي عن لقاء اليوم بعد الاصابه التي تلقها فى نهائي كأس فرنسا بعد تدخل عنيف من لويك بيران ، وسيغيب لمدة 3 أسابيع وقد يغيب أيضا عن مواجهة أتالانتا الإيطالي في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر لها يوم 12 من الشهر المقبل .





ويسعي فريق ليون من التتويج بكأس فرنسا ليشارك فى الدوري الإوروبي الموسم المقبل ، وأمامه أيضا فرصة كبيرة فى العبور الي دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز علي يوفنتوس 1-0 فى مباراة الذهاب وسيواجه السيدة العجوز فى مباراة العودة فى بوم 7 من الشهر المقبل .