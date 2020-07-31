بسبب خلافات على توزيع لحوم الأضحية.. عامل يقتل شقيقه ويصيب شقيقته بسلاح أبيض بالبحيرة

أقدم عامل بإحدي قرى مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، علي قتل شقيقه وإصابة شقيقته بسبب الخلاف علي توزيع لحوم الأضحية وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى ونقل المصابة لذات المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوصول" أحمد.م.ال "، للمستشفى المركزى جثة هامدة وتم التحفظ عليها بداخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

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وانتقل ضباط وحدة المباحث بمركز شرطة الدلنجات، لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام شقيق المجنى عليه بالتعدى عليه بسلاح أبيض، بسبب وقوع مشاجرة بينهما بسبب توزيع لحوم الأضحية، كما قام المتهم بالتعدى على شقيقته وإصابتها بجرح نافذ وتم حجزها داخل مستشفى الدلنجات العام لتلقى العلاج اللازم.





وانتقل المستشار أحمد أبو الهدى وكيل النائب العام بنيابة الدلنجات، سكرتارية عبدالعزيز فراج لمناظرة الجثة وأمر التصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعى.

