فيديوهات جنسية ودعارة.. رحلة انحراف شيرى هانم وابنتها زمردة بدأت بزواج عرفي وانتهت بممارسة الرذيلة .. المتهمة: بناخد أدوية مهدئة وعايزين فلوس

كشفت التحقيقات واعترافات المتهمتين شيريفة رفعت وشهرتها شيري هانم وابنتها زمردة بتهمة ممارسة الدعارة والاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما

واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

بداية الانحراف

أدلت المتهمة نورا هشام علاء الدين الشهيرة بـ " زمردة " بإعترافات تفصيلية في القضية رقم ۲۱۲۸ لسنة ۲۰۲۰ جنح مدينة نصر أول، حيث قالت : " اللي حصل إن أنا كنت عايشة مع والدي ووالدتي وسنة 2005 والدي

ووالدتي انفصلو و روحت عشت مع والدتي في العمارة بتاعة جدتي في مدينة نصر وامي كانت في مشاكل بينها وبين خالى وان جدتي كتبتله كل حاجه باسمه بيع وشراء واحنا ساعتها كان والدي بيبعتلي فلوس ودى اللى كنا بنعيش بيها.





تزوجت عرفي للإنفاق على نفسها

وتابعت زمردة : سقطت في الثانوية العامة والدي رفض يديني فلوس تاني، ووالدي صمم أني اسيب المدرسة الخاصة وأروح مدرسة تجريبي عشان مش قادر يتحمل تكاليف تعليمي، وانا ووالدتي رفضنا ده، وطلعت من المدرسة ومكملتش دراستي، ومن ساعتها والدتي مش معاها فلوس وبتاخد من اخواتها وبتنزل تشتغل اي حاجة لحد ما حصل مشاكل بينها وبين اخواتها، فأنا قررت أتجوز عرفي عشان أصرف على نفسي.

وأضافت زمردة، اتجوزت من حوالي سنة ونص جواز عرفي لمدة ١٠ أيام، وعشان احنا مش معانا فلوس لقيت واحد متجوز هيتحوزني عرفي ويديني مهر ٨٠ الف جنية وبعد ١٠ ايام حسيت اني مش عايزة اكمل فقولتله ننفصل، وطبعا والدتي كانت على علم وعارفة بالجواز عشان كنا عايزين اي فلوس.

فيديوهات جنسية

واستكملت نورا الشهيرة بـ "زمردة"، انا كنت ببعت فيديوهات وصور ليا على الواتس اب وناس تبعتلى فلوس، وناس تانية مكنتش بتبعت، وبعدها بقينا بنعمل فيديوهات على اليوتيوب انا وامي وعشان فيديوهات الشتايم المشاهدات قلت، ومبقاش معانا فلوس وسيبنا شقة أرض الجولف، وروحنا نأجر شقق باليوم او نقضى ليلة في اي فندق، لحد ما اتقبض علينا من فندق في مصر الجديدة كنا قاعدين ولقينا ضابط بيخبط وبيقول انهم من الاداب ومطلوب

القبض علينا.

عندي ظروف

وعلقت زمردة على رسائل بينها وبين والدتها حول شخص يدعى ك م، وقالت : ايوة الرسائل دي كانت بيني وبينها عشان تبقى عارفة انا بعمل ايه، والشخص ده واحد كنت هقابله وهي كانت عايزة تعرف انا هاخد كام، والشخص ده انا كنت معشماه اني هيبقي فيه بينا علاقة جنسية واني هقضى معاه ليلة ويديني فلوس.

وانا بصراحة كنت بضحك عليه، ولما روحت اتحججت اني عندي ظروف واخدت ٤ آلاف جنية ومشيت وعملت له بلوك، وانا كنت بقول لأمي أن في ناس على الانستجرام عايزة تقابلني ويكون في علاقة جنسية، وكنا بنتفق ازاي اقابلهم وامشي بدون مايحصل علاقة كاملة.

وأضافت زمردة، معظم علاقاتي ماما كانت عارفاها، لما كنت بنزل مع أشخاص في عربياتهم ويحصل علاقة جنسية بس مش كاملة واخد الفلوس وامشي، وماما كان دورها انها تقولي ازاي اتحجج عشان اهرب من العلاقة الجنسية الكاملة.

وتابعت زمردة، حول محادثة تضمنت ايحاءات جنسية بينها وبين والدتها، أنها كانت في سيارة مع شخص يدعى أ وتحدثت والدتها لتسألها عن مكانها وهتاخد كام، وفعلا نزلت معاه في العربية وعملنا علاقة بس مش كاملة واخدت الفلوس ومشيت.

شقق مفروشة وفنادق

وأكدت نورا الشهيرة بـ " زمردة": احنا كنا بنصرف الفلوس على ايجار الشقق والمعيشة ومكنش في فلوس تاني، مشيرة " في مرة كنت مزنوقه في فلوس واتعرفت على شخص اسمه م ع وقولتله اجيلك الشقة في الزمالك وروحتله واخدت ٤ الاف جنية، وواحد تاني اسمه ف وجالي شقة ارض الجولف وعملنا علاقة جنسية بس مكملناش ومشي واداني الفين جنية وماما ملهاش دعوة بموضوع العلاقات الجنسية انا اللي كنت بعملها وبجيب الفلوس.

بناخد ادوية مهدئة للأعصاب

وقالت المتهمة شريفة رفعت عبد المطلب عطوة، ٤١ سنة، الشهيرة بـ " شيرى هانم " بإعترافاتها أكدت أنها كانت تتناول أدوية مهدئة للأعصاب هي وأبنتها.

وقالت شريفة الشهيرة بـ " شيري هانم"، حول محادثة على الواتس آب مثبتة على هاتفها تضمنت "رسالة صوتية جاء نصها - أقوله الظوافر دی حلوة ولا لاء"، وردت شريفة برسالة صوتية نصها"برافو عليكي نقي معاه هو قالك هيدفع كام علشان لو كده يزود لك الفلوس واعتقد انه هيشت مش أقل من ألفين جنيه ولوفودافون كاش لازم اجي

معاكى"، انا مش فاكره انا قولت الكلام ده و لا لان انا الفترة اللى فاتت دى كنت باخد ادوية مهدئة للأعصاب انا ونورا .

وأضافت المتهمة شيري هانم، في اعترافاتها، احنا بعنا الموبايل وانا معرفش الشريحة فين اكيد ضاعت منى وتابعت شيري هانم، الرسائل اللي بيني وبين بنتي واللي كان فيها اتفاق على اقامة العلاقات الجنسية مع الرجال بمقابل مادي مش فاكراها ومش فاكرة اذا كان الحديث ده تم بينا لان الفترة اللى فاتت دى كنا في ظروف نفسية سيئة وكنت باخد ادوية مهدئة للاعصاب

وأكدت شيري هانم،: أنا معرفش بنتي قالت كلامها ده ليه، وانا معرفش حاجة عن الاتهامات اللي انا متهمة بيها، محصلش أني اعتديت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى ولا نشرت مقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتك الشخصية على شبكة المعلومات الدولية حال كونها متاحة للكافة مخالفة القانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأنكرت شيري هانم قيامها بنشر إعلانات وإشارات رمزية وتسجيلات مصورة خادشة للحياء

العام، أو الإعلان عن دعوة تتضمن إغراء للدعارة ولفت الأنظار.