تقارير: جريزمان يلحق ببرشلونة في مباراة نابولي.. وديمبلي يغيب





وذكرت صحيفة موندو ديبرتيفو الكتالونية أن عثمان ديمبلي شعر بانزعجات في العضلة ذات الرأسين للقدم اليمنى عدة مرات، ما جعله يخفف من تدريباته.





وأكدت الصحيفة أن بذلك الأمر، لن يلحق ديمبلي بمباراة فريقه أمام نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.





وأشارت الصحيفة أن الجهاز الطبي مازال يقوم بتأهيل جريزمان، وأنه واثق بمشاركته أمام نابولي في دوري الأبطال.





ويلاقي نادي برشلونة نظيره نادي نابولي في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم في كتالونيا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفرنسيين عثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان لاعبا فريق برشلونة.