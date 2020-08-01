AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالى الإسكندرية يشتكون من مياه الصرف

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:01 ص
مياه الصرف
مياه الصرف
Advertisements
احمد قطب
أرسل القارئ إميل  عياد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من غرق العزبة بمياه الصرف الصحى منذ عام ونصف.

وقال في شكواه نحن سكان عزبة العقارى خورشيد بمحافظة الإسكندرية نعاني من انتشار مياه الصرف الصحي المستمرة مع الرائحة الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للعدوى.

وأضاف انتشار مياه الصرف الصحي بالقرية يتسبب بإعاقة حركة السير وتتسبب في زحام كبير بالقرية 

وأشار إلي أنه تقدم بشكاوى عديدة لشركة الصرف الصحى ولكن لم يتم الإستجابة لشكواه مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذا المشكلة رئفت باهالي القرية .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكان شارع أبو زيد فى بشتيل يشكون من تحول أرض فضاء لمقلب قمامة مختلطة بمياه الصرف

سكان 15 مايو يشكون من غرق شوارعها بمياه الصرف.. صور

شارع امتداد منصور غنام ببشتيل يغرق فى مياه الصرف الصحى

المجاورة الأولى بالحى العاشر بمدينة 6 أكتوبر تغرق فى مياه الصرف الصحى

شارع مسجد التوحيد بالمرج غارق بمياه الصرف الصحي

سكان بلوك 3 بمساكن عين حلوان يشكون من غرقه بمياه الصرف الصحى

ترشيحاتنا

فيديوهات جنسية ودعارة.. رحلة انحراف شيرى هانم وابنتها زمردة بدأت بزواج عرفي وانتهت بممارسة الرذيلة .. المتهمة: بناخد أدوية مهدئة وعايزين فلوس

تكشف سرا عن ابنتها وزوجها.. أبرز تصريحات كندة علوش في ظهورها الأخير

يوم القر.. أعمال اليوم الحادي عشر من ذي الحجة

لليوم الثالث .. الصين تسجل أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شاهد.. اللقطات الأولى للقصف التركي على العراق

يوم القر.. سبب تسميته وفضله وحكم صيامه؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية.. بسمة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

يقبلها الخروف... بالأبيض ايمي سمير غانم تعيد على متابعيها عبر إنستجرام

بعد اكتشاف خيانته.. زوجة تلجأ إلى حيلة غير متوقعة للانتقام من شريك حياتها