أهالى الإسكندرية يشتكون من مياه الصرف

أرسل القارئ إميل عياد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من غرق العزبة بمياه الصرف الصحى منذ عام ونصف.





وقال في شكواه نحن سكان عزبة العقارى خورشيد بمحافظة الإسكندرية نعاني من انتشار مياه الصرف الصحي المستمرة مع الرائحة الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للعدوى.





وأضاف انتشار مياه الصرف الصحي بالقرية يتسبب بإعاقة حركة السير وتتسبب في زحام كبير بالقرية





وأشار إلي أنه تقدم بشكاوى عديدة لشركة الصرف الصحى ولكن لم يتم الإستجابة لشكواه مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذا المشكلة رئفت باهالي القرية .



