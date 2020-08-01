AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أكرم توفيق يهنئ حارس مرمي الجونة بعيد ميلاده.. شاهد

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:35 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
هنا أكرم توفيق لاعب نادي الجونة صديقة عمر رضوان حارس مرمي النادي بعيد ميلاده ال 23


ونشر اكرم توفيق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مجموعة من الصور وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعقبال مليون سنة يا اغلى صديق في آلدنيآ".


وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع اخذ جميع الإجراءات الاحتياطية  .



ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكرم توفيق ينشر صورا من تدريبات الجونة استعدادا لعودة الدوري

عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد نجله عبر انستجرام

بهذه الطريقة.. جنش يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده

حمودي يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده

شيكابالا يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده الـ35

نجم النجوم.. رمضان صبحي يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده

ترشيحاتنا

شاهد.. مسجد الجن وحقيقة اجتماع النبي بهم ليلا.. 10 أسرار لا يعرفها الكثيرون

بعد 100 يوم من عرضه.. بيتر ميمي يكشف سرا جديدا عن مسلسل الاختيار

عدسة الكاميرا توثق ظهورًا نادرًا لـ الفهد الأسود في محمية للحياة البرية.. شاهد

علي جمعة: من السنة التوسعة على الأهل والفقراء في الأضحية

خصم 6400 جنيه على هاتف Galaxy S20 Ultra..عرض لن يتكرر

تشبه أزمة لبنان.. تقرير: تركيا على أعتاب كارثة اقتصادية

AdvertisementS

5 فرمانات قاسية من إعلام المصريين تجاه رئيس الزمالك.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي.. الاتحاد السعودي يمنع الأندية من التعاقد مع حارس الإسماعيلي السابق

أري بابل مهاجم الزمالك المنتظر يصل القاهرة بعد عيد الأضحى

أحمد السيد: الزمالك طلب ضمي أكثر من مرة.. والبدري سبب رحيلي عن الأهلي

أخبار الأهلي| الحرب الباردة تشتعل بين فايلر وصالح جمعة.. زكريا ناصف يحتفل بعقد قران ابنه

بعد تمديد عمل اللجنة الخماسية.. ميدو: أول خطوة لإصلاح الكرة المصرية

ماركو فيراتي: حان وقت الفوز بدوري أبطال أوروبا بعد الثلاثية المحلية

مدرب الرجاء: ننافس على الثلاثية.. والقادم سيكون أفضل.. ومستعدين لمواجهة الزمالك الإفريقية

رامي ربيعة: كيف احترف فى البرتغال وعندي إصابة مزمنة؟ ردي سيكون فى الملعب

أحمد السيد: كنت الفتى المدلل لـ جوزيه.. ولم أخض فى النادي عقب رحيلي احتراما لمبادئه

وائل جمعة: فايلر مدير فني مختلف وشايل مسئولية نادي بحجم الأهلي

ستيفن تاتاو.. وفاة قائد الكاميرون التاريخي في مونديال 90 عن 57 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صراع مع كورونا.. أم تنسى طفلتها حديثة الولادة لهذا السبب

عدسة الكاميرا توثق ظهورًا نادرًا لـ الفهد الأسود في محمية للحياة البرية.. شاهد

ضبطته برفقة عشيقته.. رد فعل سيدة تجاه زوجها الخائن يؤدي بها إلى السجن