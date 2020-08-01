أكرم توفيق يهنئ حارس مرمي الجونة بعيد ميلاده.. شاهد

هنا أ كرم توفيق لاعب نادي الجونة صديقة عمر رضوان حارس مرمي النادي بعيد ميلاده ال 23









ونشر اكرم توفيق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مجموعة من الصور وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعقبال مليون سنة يا اغلى صديق في آلدنيآ".









وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.





وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع اخذ جميع الإجراءات الاحتياطية .













ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.



