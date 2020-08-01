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مرأة

بملابس عصرية.. بسمة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:40 ص
بسمة
بسمة
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هاجر هانئ
حرص مصفف الشعر هيثم دهب على مشاركة متابعيه عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث جلسة تصوير للفنانة بسمة.

تألقت بسمة فى الصور بإطلالة عصرية من اختيار الاستايلست عبير الانصاري، حيث ارتدت جاكيت صيفي باللون الذهبى مع سترة قطنية بيضاء و نسقت معهما بنطلون أسود.

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وانتعلت بسمة حذاء مسطح باللون الابيض، فيما أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها العصرية.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت بسمة على تسريحة شعر بسيطة من انامل المصفف هيثم دهب، ووضع لها خبير التجميل مرشد مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.

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