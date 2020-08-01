المشيشي عن تشكيل الحكومة الجديدة: سترضي جميع التونسيين

قال المكلف بتشكيل الحكومة التونسية هشام المشيشي، إن مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة لا تزال متواصلة، مؤكدا أنها "ستكون حكومة كافة التونسيين وستسعى لتحقيق تطلعاتهم".





ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المشيشي قوله إن المسألتين الاقتصادية والاجتماعية ستكونان من أوليات الحكومة القادمة حتى تستجيب لتطلعات التونسيين.





وفي سياق آخر، أوضح المشيشي أن الوضع الأمني مستقر بفضل تظافر جهود رجال الأمن، مؤكدا أن هذا الاستقرار لا يعني التقليص من درجة الانتباه واليقظة.



