رغم تعافيه بصعوبة وإصابة زوجته.. الرئيس البرازيلي يقلل من خطر كورونا للمرة الثانية

قلل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذي تعافى منذ ايام قليلة من كورونا، مرة أخرى من خطر الإصابة بـ الفيروس المستجد كوفيد 19 مطالبا مواطنيه بعد الخوف من مضاعفاته، خلال اجتماع مع مؤيديه في بلدية "باج"
وقال الرئيس البرازيلي، إن الجميع تقريبًا سيصابوا بـ كوفيد 19، وفقًا لوسائل الإعلام في فولها دي ساو باولو
واضاف بولسونارو قوله "علمت أني سألتقطها يوما ما، لأنني أعتقد للأسف أن الجميع هنا سيصابون ايضا بها في نهاية المطاف، ما الذي تخافون منه؟ واجه الأمر".
وفي الآونة الأخيرة، تم الكشف عن إصابة زوجة الرئيس البرازيلي بـ فيروس كورونا ايضا، وهي الآن تخضع للعزلة الذاتية.
وتم تشخيص بولسونارو، الذي يُنتقد على نطاق واسع لكونه متشككًا في فيروس كوفيد 19، في 7 يوليو مصابا بالفيروس المستجد وتم عزله لاحقًا في القصر الرئاسي في العاصمة برازيليا.
وخلال الحجر الصحي، استقبل عدة مرات صحفيين ومؤيدين سياسيين ما جعلهم عرضة بشكل أكبر للعدوى في البرازيل