رغم تعافيه بصعوبة وإصابة زوجته.. الرئيس البرازيلي يقلل من خطر كورونا للمرة الثانية





وقال الرئيس البرازيلي، إن الجميع تقريبًا سيصابوا بـ كوفيد 19، وفقًا لوسائل الإعلام في فولها دي ساو باولو





واضاف بولسونارو قوله "علمت أني سألتقطها يوما ما، لأنني أعتقد للأسف أن الجميع هنا سيصابون ايضا بها في نهاية المطاف، ما الذي تخافون منه؟ واجه الأمر".





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وفي الآونة الأخيرة، تم الكشف عن إصابة زوجة الرئيس البرازيلي بـ فيروس كورونا ايضا، وهي الآن تخضع للعزلة الذاتية.





وتم تشخيص بولسونارو، الذي يُنتقد على نطاق واسع لكونه متشككًا في فيروس كوفيد 19، في 7 يوليو مصابا بالفيروس المستجد وتم عزله لاحقًا في القصر الرئاسي في العاصمة برازيليا.





وخلال الحجر الصحي، استقبل عدة مرات صحفيين ومؤيدين سياسيين ما جعلهم عرضة بشكل أكبر للعدوى في البرازيل