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رياضة

موعد مباراة ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:29 ص
فريق ميلان
فريق ميلان
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محمد السعيد
يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره كالياري، اليوم السبت، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي.


موعد مباراة ميلان وكالياري:
وتقام مباراة ميلان وكالياري في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة "بي إن سبورت 3".


ميلان ضد كالياري:
ويسعى ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش لإنهاء الموسم بفوز معنوي على كالياري، بعد ضمان المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.


في المقابل، يطمح كالياري في خطف الثلاث نقاط من الروسونيري أملا في إنهاء الموسم في منطقة وسط الجدول.


يذكر أن يوفنتوس حسم لقب الدوري الإيطالي لصالحه، قبل جولتين من انتهاء المسابقة.


ترتيب ميلان وكالياري:
ويحتل ميلان المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد كالياري في المركز الـ 13 بـ 45 نقطة.


مباريات أخرى في الدوري الإيطالي:
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي بريشيا مع سامبدوريا، ويوفنتوس مع روما، وأتلانتا مع إنتر ميلان، وميلان مع كالياري، ونابولي مع لاتسيو.
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