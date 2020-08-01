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أخبار البلد

طقس ثالث يوم العيد.. حرارة مرتفعة ورطوبة عالية بالقاهرة.. وأمطار على الصعيد

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:45 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري خلال ساعات النهار، معتدل ليلا تصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة.


ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا، معتدلا ليلا تصاحبه شبورة ونشاط للرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.


كما تكون الحرارة شديدة على محافظات الصعيد، خلال ساعات النهار معتدلة ليلا، تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.


وحول درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، تكون على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 العظمى والصغري 25، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى و25 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى و30 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغري 25، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 30.

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