تحصيل مبلغ 5 آلاف جنيه من المخالف.. تحرير 21 محضر ذبح خارج المجازر بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه أصدر القرار رقم 7312 لسنة 2020 بمنع ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، وذلك حفاظًا على سلامة الذبائح من التلوث والصحة العامة للمواطنين، وفي حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 5 آلاف جنيه من المخالف، وكذا عدم نقل جلود الأضاحي إلا بتصريح من مديرية الطب البيطري وفي حالة المخالفة يحصل مبلغ ٥ آلاف جنيه.









كما قرر المحافظ حظر إقامة شوادر لعرض وبيع الأغنام والماشية الحية في الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق إلا بعد الحصول على تصريح، وفي حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3 آلاف جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات.





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وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ضرورة التنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري لتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وتشكيل لجان دورية لضبط المخالفين لقرار منع ذبح الأضاحى بالشوارع أو خارج المجازر المعتمدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.









وأكد المحافظ أن رئاسة مركز ومدينه بلبيس قامت بمتابعة التزام محال الجزارة بعدم الذبح إلا من خلال المجازر، وكذلك التأكد من التزام الأهالى والجزارين بعدم الذبح فى الشوارع، وخلال المرور الميدانى تم تحرير ٢ محضر ضد أحد المواطنين المخالفين بنطاق الوحدة المحلية بغيتة لقيامهم بالذبح في الشوارع، كما تم تحرير ١٠ محاضر ضد بعض أصحاب محال الجزارة المتواجدين بداية من شارع بورسعيد حتى شارع المحطة وطريق المحكمة الجديدة ببندر المدينة، وذلك لقيامهم بذبح الأضاحي بالشوارع.









وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالمرور الميدانى بمتابعة محال الجزارة للتأكد من التزام اصحابها بتنفيذ قرار المحافظ بمنع الذبح بالشوارع، وتم تحرير ٢ محضر ضد بعض أصحاب محال الجزارة المخالفين بشارع هندسة الرى / طريق ملامس.









كما تم تحرير محضر ضد صاحب جزارة بشارع وجيه أباظة والمتفرع من شارع ميدان الشهيد المنسى لقيامهم بذبح الأضاحى بالشوارع، وتم توقيع الغرامة المالية المقررة عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.









فى سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة مكبرة لمنع الجزارين من الذبح بالشوارع، فتم تحرير ٦ محاضر ضد بعض أصحاب محال الجزارة المخالفين بشارع فاروق وموقف المنصورة والحسينية وشارع طلبة عويضة، وذلك لعدم التزام اصحابها بالذبح فى الأماكن المسموح بها قانونًا.









وناشد محافظ الشرقية المواطنين الالتزام بعدم ذبح الأضاحى بالشوارع أو خارج المجازر المعتمدة حفاظا على سلامة الزبائح من التلوث والصحة العامة للمواطنين.