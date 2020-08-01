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لسرعة إيجاد لقاح.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تطالب ببدء تشريح جثث مصابي كورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:12 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن الإحصائيات العالمية في آخر أربعة أسابيع بشأن فيروس كورونا تدل على أن أرقام الإصابات بدأت فى الارتفاع كل أسبوع إلى مليون إصابة تقريبا، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد على 17 مليون إصابة في العالم، ومن بينها ما يزيد على 3 ملايين إصابة بأوروبا فقط.

وأضاف "عودة" في مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك حوالى 15 دولة بأوروبا يوجد بها 92% من الإصابات بكورونا بالعالم، موضحا أن هناك دولًا تكون نسبة الوفيات بها عالية جدا بالنسبة إلى أرقام التعافى.

وتابع أن هناك أزمة لفيروس كورونا بأوروبا فى شهر 6 و7 أخرى ولا تعد موجة ثانية، لافتا إلى أن العلماء يقسمون المرحلة الأولى إلى 3 مراحل، لافتين إلى أن أوروبا تدخل الآن فى المرحلة الثالثة وإيطاليا بشكل خاص، حيث إن 85% من الإصابات هناك جاءت من الخارج، إلا أن مقاومة الفيروس أصبحت أفضل الآن هناك.

وأشار إلى أن المنحنى العالمى لفيروس كورونا سيرتفع لمدة أسبوعين أو ثلاثة من أجل استقراره مرة أخرى وينخفض عالميا، حيث إنه مع ارتفاع نسب التعافى يؤكد أنه توجد أدوية تؤدى للتعافى، مضيفا إلى أن الفيروس الآن قد ضعف كثيرا.

وأكد أنه يجب على منظمة الصحة العالمية البدء فى تشريح الجثث من أجل دراسة سبب الوفاة من فيروس كورونا، متابعا أن هناك كثيرا من دول العالم قامت بذلك وثبت أن 99% من التشريح أن الجلطات الدموية لها دور مهم فى سرعة توفى مصاب كورونا.

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