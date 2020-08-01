في ثاني أيام العيد.. استمرار غلق كورنيش النيل أمام المواطنين بسوهاج.. صور

أغلقت السلطات الأمنية في سوهاج ، كورنيش النيل لليوم الثاني على التوالي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وعززت شرطة المسطحات المائية من تواجدها في المجري الملاحي لنهر النيل لمنع السباحة، ومنع التجمعات علي ضفة نهر النيل، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.





وكانت الأجهزة الأمنية بدأت في نشر حواجز حديدة بطول كورنيش النيل يوم الخميس الماضي، وتم منع توقف السيارات بطول الكورنيش كما تم منع توجد المواطنين، وشهد طريق الكورنيش تجمع أعداد كبيرة من المواطنين أمس، يرغبون في الدخول، لكن الشرطة المتواجدة قدمت لهم النصح ومنعتهم من الدخول.





وبدأت الأجهزة الأمنية في ثان أيام العيد في وضع تمركزات أمنية بطول طريق الكورنيش، وتم السماح بسير السيارات في الاتجاهين لكن دون توقف أو ركن للسيارات، كما أغلقت الحدائق والمتنزهات، وذلك ضمن الإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.





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