نجا من حادث توفى فيه 4 من أصدقائه ليلقى مصرعه صعقا بالكهرباء فى مطروح

الموت كان قدره فبعد أن نجا أحد شباب مدينة النجيلة التابعة لمحافظة مطروح م ن الموت فى الحادث الذى وقع فى شهر مارس الماضى، والذى أسفر عن مصرع 4 من أصدقائه عاد مرة أخرى ليلحق بهم ولكن صعقا بالكهرباء.









تعود القصة إلى 10 من شهر مارس من العام الحالى بعد أن كان عبد الكريم يونس عبد الكريم المرتجع القطعانى، من أبناء النجيلة هو وأصدقاؤه فى رحلة لتختل عجلة القيادة بسيارتهم وتنقلب السيارة ليلقى 4 من أصدقائه مصرعهم فى الحادث وينجو هو من الحادث.

















أسفر الحادث عن مصرع عبد السلام عبد الحميد سعيد العميرى وعبد الرحمن أبوبكر زاعم العميرى ومهنا صالح أبو بكر على العميرى وحمزة مفتاح أبو فجرة الرتيوى، بينما نجا هو من الحادث بعد أن ظل لفترة بالعناية المركزة بالمستشفى ثم العلاج الطبيعي.









ولم ينس يوما الشاب عبد الكريم يونس أصدقاءه الذين كانوا معه فى الحادث وذكرياتهم الجميلة فى الصحراء ورحلات الزردوة، وفى التعاون بينهم لهو الصعام والصيد.









وبعد 5 أشهر من وفاة أصدقائه، يعود الشاب عبدالكريم يونس، ابن الـ19 عاما، ليلحق بهم، ليس فى حادث سير ولكن صعقا بالكهرباء.









وقد خيم الحزن الشديد على مدينة النجيلة وقراها لوفاة هذا الشاب الذى كان مشهودا له بالأخلاق الحميدة وبشاشة الوجه ليتم دفنه بمسقط رأسه بمدينة النجيلة.