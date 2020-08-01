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فن

انطلاق عروض مسرحية أفراح القبة اليوم.. تفاصيل

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:09 م
صدى البلد
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محمد نحلة

يقام في السابعة مساء اليوم، على المسرح العائم الصغير بالمنيل، العرض المسرحي أفراح القبة، وتتراوح أسعار التذاكر بين ٥٠ و٣٠ جنيها.


المسرحية بطولة عبد المنعم رياض، محمد يوسف، محمد عبد القادر، فاطمه عادل، جيهان أنور، هايدي عبد الخالق، سمر علام، مينا نبيل ، أحمد صلاح، محمد تامر، الطفل حمزه، مارتينا رؤوف، الديكور والإضاءة عمرو الأشرف، التعبير الحركي المناضل عنتر، الموسيقى أحمد نبيل، الملابس عبير بدراوي، الماكياج أماني حافظ، إخراج يوسف المنصور.


كما يعرض اليوم على  خشبة المسرح القومي بالعتبة ، العرض المسرحي "المتفائل" في الثامنة مساء،وذلك في إطار عودة الروح للنشاط الفني والثقافي بعد توقف أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك مع الالتزام بألا تتجاوز نسبة الحضور أكثر من 25 % من سعة المسرح٬ وعدم السماح بدخول المسرح بدون ارتداء الكمامات٬ والالتزام بالإجراءات الاحترازية.


"المتفائل" من إعداد وإخراج إسلام إمام عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، ‎تأليف موسيقي وألحان هشام جبر٬ أشعار طارق علي٬ استعراضات ضياء شفيق٬ ديكور حازم شبل٬ ‎أزياء نعيمة عجمى٬ فوتوغرافيا السيد عبد القادر٬ إضاءة أبو بكر الشريف٬ مخرج منفذ صفوت حجازى.


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