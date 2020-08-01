لتحقيق تكافؤ الفرص.. ياسر قورة يطالب مرشحي الشيوخ بترشيد الدعاية الانتخابية والالتزام بالقانون

طالب المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ بترشيد الإنفاق فى حجم الدعاية الانتخابية، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على حجم إنفاق المرشحين.









وقال قورة، فى بيان له اليوم، السبت، إنه يجب تفعيل دور لجان المراقبة على الدعاية الانتخابية، والتي نصت عليها المادة 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، لتوفر بيئة انتخابية متوازنة مكفول فيها مبدأ تكافؤ الفرص.









وأضاف أن المادة 20 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، والمادة 25 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والتي وضعت حدا أقصى للدعاية الانتخابية للمرشح، فى الوقت الذى جاءت المادة 26 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 التى نظمت تلقي المرشحين للتبرعات النقدية والعينية ووضعت لها حدا أقصى لا يتجاوز 5% من قيمة الحد الأقصى الذي حددته المادة (25) من ذات القانون، وهو ما تم تجاوزه أيضًا وبفارق كبير جدًا.









وأكد قورة أن ترشيد الإنفاق للدعاية الانتخابية والالتزام بالمواد المنظمة للدعاية وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشيوخ يساهم بشكل كبير فى خلق بيئة خصبة للمنافسة التى تفرز كوارد حقيقة قادرة على التمثيل الشعبى تحت القبة، ومنح باقى المرشحين فرصة للتعبير عن أنفسهم وإيصال أصواتهم للناخبين، وفى النهاية هذا الأمر سينعكس على الغرفة التشريعية الثانية التى تتطلب وجود كوادر حقيقية.