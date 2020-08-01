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أخبار العالم

بعد استدراجه من تركيا.. إيران تعلن اعتقال المعارض جمشيد شارمهد

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:43 م
قوات الامن في ايران
قوات الامن في ايران
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على صالح
أعلنت إيران، اليوم السبت، أنها اعتقلت رئيس "جماعة إرهابية" مقرها الولايات المتحدة متهم بالوقوف وراء تفجير دموي عام 2008 في مدينة شيراز الجنوبية وهجمات أخرى فاشلة.


وقال التليفزيون الحكومي في تقرير نقلا عن بيان صادر عن وزارة المخابرات إن جماعة المعارض "جمشيد شارماد" التابعة لمجموعة تندار، التي كانت تقود عمليات مسلحة وتخريبية داخل إيران، أصبحت الآن في أيدٍ قوية لقوات الأمن الإيرانية.


واستبعد المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، في خطاب مباشر على شاشة التليفزيون الحكومي، إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إيران للصواريخ البالستية والبرامج النووية، داعيا الإيرانيين إلى مقاومة التسلط الأمريكي.


وكشفت وسائل إعلام عربية أن عملية القبض على شارمارد جاءت بعد استدراجه من تركيا، فيما أعلن ناشطون إيرانيون أن السلطات سلمت  المعارض المطلوب إلى طهران.
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