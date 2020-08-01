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رياضة

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. 6 غيابات عن موقعة أرسنال وتشيلسي

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:50 م
آرسنال ضد تشيلسي
آرسنال ضد تشيلسي
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محمد السعيد
يترقب عشاق الكرة العالمية، قمة من العيار الثقيل بين أرسنال وتشيلسي، اليوم السبت، على ملعب ويمبلي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي

وتقام مباراة أرسنال وتشيلسي في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي "بي إن سبورت" 1 و 2 بتعليق رؤوف خليف.

أرسنال ضد تشيلسي

ويطمح أرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا، في تحقيق الفوز في لقاء الليلة، لضمان المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

في المقابل يحلم فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، بحصد أول بطولة له مع البلوز، على حساب الجانرز.

وأنهى تشليسي الدوري الإنجليزي هذا الموسم الرابع بـ 66 نقطة، بينما احتل أرسنال المركز الثامن برصيد 56 نقطة، ليصبح التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي هو فرصته الأخيرة في المشاركة في الدوري الأوروبي.

غيابت أرسنال وتشيلسي

ويغيب عن أرسنال في مباراة اليوم، الحارس لينو لعدم الجاهزية، بينما سيغيب موستافي، ومارتينيلي، وتشامبرس، وماري؛ بسبب الإصابة.

على الجانب الآخر يفقد تشيلسي خدمات لاعبه جيلمور بسبب الإصابة.

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