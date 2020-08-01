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سيارات

طرق تنظيف جنوط سيارتك بشكل صحيح

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:02 م
طرق تنظيف جنوط سيارتك
طرق تنظيف جنوط سيارتك بشكل صحيح
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اشرف عطية
تعتبر الجنوط الألومنيوم أحد العوامل الرئيسية التي تبرز جمال وجاذبية السيارة و اثناء التحرك بالسيارة تتعرض الجنوط إلى كثير من الأتربة والاتساخات التي تفسد جمالها وتعرضها للضرر لذلك نصح الخبراء قائدي السيارات بضرورة تنظيف وغسل الجنوط الألومنيوم بشكل دوري، وعدم إهمال العناية بها .

في هذا السياق جزر خبراء السيارات من ترك الجنوط متسخة لفترة طويلة لما له من آثار سلبية عديدة، ومنها صعوبة تنظيفها في مراكز غسل السيارات، واحتمال تعرضها للخدوش أثناء إزالة الاوساخ منها، بالإضافة إلى فقد الطبقة الخارجية اللامعة لها و في هذا السياق طرح الخبراء بعض النصائح الهامة للعناية بالجنوط .


نصائح هامة لتنظيف الجنوط الألومنيوم :


1- في حال غسل الجنوط في مراكز غسل السيارات فإنه يفضل استخدام أجهزة الغسل ذات الفوهات المستديرة.

2- أما إذا قام مالك السيارة بغسلها، فيجب في البداية غسلها لطف باستخدام إسفنجة ناعمة وماء فقط، ويمكن اللجوء إلى مواد التنظيف المخصصة للجنوط إذا كانت متسخة بشدة.

3- عدم استخدام المواد والسوائل الكيميائية التي يتم تنظيف الأجهزة المنزلية بها مثل منظفات الأفران ومعجون الأسنان، لأنها تتسبب في فقدان طبقة اللمعان في الجنوط.

4- ضرورة ارتداء القفازات عند استخدام المنظفات الحمضية، وعدم تنفس أبخرة الرذاذ لخطره الشديد على الجهاز التنفسي.
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