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أخبار البلد

لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضية.. دوري "لأني رجل" لكرة القدم لحماية المرأة من العنف.. تفاصيل

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:19 م
صدى البلد
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أ ش أ
تقوم وزارة الشباب والرياضة بتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة لتعظيم التعاون بين الطرفين واستمرار تنفيذ دورى كرة قدم فى مختلف المحافظات تحت شعار "لأني رجل" بهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع وحمايتها من العنف.

ومن المقرر خلال الفترة المقبلة الإعلان عن التصفيات النهائية للدوري والموعد المحدد لتوقيع بروتوكول التعاون المشترك الذى يوقعه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. 

ويساهم الدوري فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل القطاعات التى تشملها المنافسات، والاهتمام برياضة المرأة وكافة الأنشطة التى تنفذ من قبل وزارة الشباب والرياضة فى هذا الشأن.

كانت وزارة الشباب والرياضة قد اطلقت فعاليات دوري "لأني رجل" مطلع العام الجاري حيث أقيمت منافساته الأولية وتصعيد الفائزين بالتصفيات إلى المراحل التالية ، وتوقفت المنافسات مع بدء الانتشار الوبائي لـ(كورونا).
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بروتوكول تعاون بين الشباب والرياضة والقومي للمرأة لتنفيذ دورى "لأنى رجل" لكرة القدم

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