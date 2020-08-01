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برلماني بحريني سابق: تراشق إعلام أنقرة والدوحة بسبب آيا صوفيا مسمار فى نعش العلاقات التركية القطرية.. فيديو

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:00 م
اردوغان وتميم
اردوغان وتميم
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هاني حسين
قال جمال بو حسن عضو مجلس النواب البحريني السابق، إن كل الاعلام المرتزق يعيش على التمويل الخارجي ويعمل على شق الصف العربي.

وأضاف جمال بو حسن في مداخلة هاتفية في قناة " إكسترا نيوز"، :" الإعلام المرتزق في تركيا يتأثر بانخفاض التمويل الذي يصل إليه من قطر أو غيرها".

وتابع جمال بو حسن:"  ننظر إلى اعلام قطر وتركيا على أنه إعلام أجير وفاشل لا يمتهن رسالة الإعلام النزيهة  وإعلام قطر وتركيا سيء ومعروف بانه إعلام فاشل، لديهم تناقضات كبيرة في رسالتهم الإعلامية".

وأكمل جمال بو حسن:"  نلاحظ استغلال تحويل آيا صوفيا إلى مسجد في اعلام قطر وتركيا بشكل متناقض".

وقال جمال بو حسن:"  التراشق الحالي  بين الاعلام  التركي والقطري بسبب آيا صوفيا هو مسمار في نعش العلاقات التركية القطرية".

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