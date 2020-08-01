أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور

أفادت تقارير الاعلام التركي الرسمي اليوم السبت بأن منظمات تركية بتوزيع اللحوم على المحتاجين في إثيوبيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





وعرضت وسائل الاعلام التركية ما قامت به تلك المنظمات التي وصفتها بـ الخيرية بأنها مبادرة لمساعدة الاثيوبيين خلال أزمة كورونا





واشارت التقارير إلى أن اثيوبين اصطفوا في ضواحي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حيث أقامت المنظمة الخيرية التركية "ديانت" مخيما لتوزيع اللحوم، تحت شعار "هذه البادرة من إخواننا وأخواتنا في تركيا"





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ووفقا لموقع "سون دقيقة" التركي، اصطف المحتاجون الاثيوبيون من أجل أخذ اللحوم.





وقال عبدي أوول، رئيس لجنة مسجد النور في اديس ابابا، والتي اقيمت البادرة التركية تحت اشرافه: "انها بادرة طيبة من إخواننا وأخواتنا في تركيا لدعمنا خلال جائحة كوفيد 19 بشكل كبير".





وأضاف "حصلت 1500 عائلة على الأقل على اللحم في احتفال العيد، وتم ذبح ما مجموعه 50 ألف حيوان من قبل "ديانت" في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.





وقال جميل أليسي، رئيس المؤسسة التركية في اثيوبيا، إن "الاثيوبيين سعداء بالدعم الذي قدمه لهم إخوانهم وأخواتهم والتمسك بروح المشاركة في العيد".







