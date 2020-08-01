حدائق خاوية ولمة عائلية على طبق الفتة.. كيف استقبل الإسمعلاوية عيد الأضحى المبارك



احتفلت الاطقم الطبية بمستشفي ابو خليفة بالقنطرة غرب، والتي يخضع فيها عدد من الاطباء للعزل، بعيد الأضحي بالبلالين وتوزيع العيديات والتقاط الصور التذكارية.





كما حرص رواد الفيس بوك علي التقاط الصور التذكارية مع اضحيتهم، ومباركة اصدقاءها بنشر رسائل مبهجة واخري مضحكة.





وحرصت العائلات الاسمعلاوية علي استعادة بعض ذكريات العيد المبهجة بلم شمل افراد العائلة مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار العدوي، علي طبق الفتة المصري والمشاوي المشكلة، كعادة اسمعلاوية اصيلة.





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