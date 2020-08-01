AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حدائق خاوية ولمة عائلية على طبق الفتة.. كيف استقبل الإسمعلاوية عيد الأضحى المبارك

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:02 ص
غلق الحدائق
غلق الحدائق
Advertisements
انجي هيبة
خلت حدائق محافظة الاسماعيلية، من وافديها في اليوم الأول لعيد الأضحي المبارك.

احتفلت الاطقم الطبية بمستشفي ابو خليفة بالقنطرة غرب، والتي يخضع فيها عدد من الاطباء للعزل، بعيد الأضحي بالبلالين وتوزيع العيديات والتقاط الصور التذكارية.

كما حرص رواد الفيس بوك علي التقاط الصور التذكارية مع اضحيتهم، ومباركة اصدقاءها بنشر رسائل مبهجة واخري مضحكة.

وحرصت العائلات الاسمعلاوية علي استعادة بعض ذكريات العيد المبهجة بلم شمل افراد العائلة مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار العدوي، علي طبق الفتة المصري والمشاوي المشكلة، كعادة اسمعلاوية اصيلة. 

اقرأ أيضا: 

حدائق خاوية ولمة عائلية على طبق الفتة.. كيف استقبل الإسمعلاوية عيد الأضحى المبارك
حدائق خاوية ولمة عائلية على طبق الفتة.. كيف استقبل الإسمعلاوية عيد الأضحى المبارك
حدائق خاوية ولمة عائلية على طبق الفتة.. كيف استقبل الإسمعلاوية عيد الأضحى المبارك
حدائق خاوية ولمة عائلية على طبق الفتة.. كيف استقبل الإسمعلاوية عيد الأضحى المبارك
حدائق خاوية ولمة عائلية على طبق الفتة.. كيف استقبل الإسمعلاوية عيد الأضحى المبارك
حدائق خاوية ولمة عائلية على طبق الفتة.. كيف استقبل الإسمعلاوية عيد الأضحى المبارك
حدائق خاوية ولمة عائلية على طبق الفتة.. كيف استقبل الإسمعلاوية عيد الأضحى المبارك
حدائق خاوية ولمة عائلية على طبق الفتة.. كيف استقبل الإسمعلاوية عيد الأضحى المبارك
حدائق خاوية ولمة عائلية على طبق الفتة.. كيف استقبل الإسمعلاوية عيد الأضحى المبارك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السهرة صباحي.. صدى البلد تشارك سيدات الإسماعيلية الاحتفال بليلة العيد

بالتكبيرات.. فرحة أبناء مصر العائدين من الخارج بعيد الفطر المبارك

فسيخ وسردين ورنجة.. الإسمعلاوية يهزمون كورونا ويحتفلون بعيد الفطر في المنازل

أشهر عادات العرب في عيد الأضحى

القلايا والأرز باللحمة يحتل موائد أبناء مطروح خلال عيد الأضحى

الرئيس الجزائري يوجه 3 رسائل عبر تويتر بمناسبة عيد الأضحي

ترشيحاتنا

لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. المالية: تطبيق تعديلات الضريبة على الدخل بكل دقة

خيال علمي.. مدير الآثار يرد على إيلون ماسك بعد تصريحاته عن بناء كائنات فضائية لـ الأهرامات

أنا مش إخوانية.. كندة علوش: من يؤذي مصر يؤذيني.. وهذا سبب اختفائي عن الساحة ومشروعي الفني القادم

بملابس عصرية.. بسمة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

حماية المستهلك تنشر سيارات الضبطية القضائية لمراقبة حركة الأسواق خلال أيام العيد ..فيديو

الكاتب محمود السعدني يعود إلى لندن بعد وفاته

AdvertisementS

وفاة مذيعة التلفزيون المصري نشوى الطوبجي

بين عناد مرتضى منصور وفرمان إعلام المصريين.. ماذا يحدث في قناة الزمالك؟

تخفيض عدد الأعضاء وإلغاء المكافآت الشهرية.. ننشر أهم تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

رياح شمسية تضرب الأرض غدا

رحلة انحراف شيرى هانم وابنتها زمردة بدأت بزواج عرفي وانتهت بممارسة الرذيلة .. المتهمة: بناخد أدوية مهدئة

سقوط جديد.. وزير الدفاع التركي يتطاول على الإمارات.. وأبو ظبي ترد: لا مكان للأوهام الاستعمارية

لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. المالية: تطبيق تعديلات الضريبة على الدخل بكل دقة

بمقدم 25%.. تعرف على آلية تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء

مفاجأة.. يجوز مد فترة خصم المرتبات والمعاشات حتى بعد انتهاء كورونا

خيال علمي.. مدير الآثار يرد على إيلون ماسك بعد تصريحاته عن بناء كائنات فضائية لـ الأهرامات

بعد اعترافها بتصوير نفسها عارية.. الجمهور يطارد مودة الأدهم

ترامب يعلنها: سنحظر تطبيق تيك توك اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمحجبات.. استوحى أزيائك من أمل حجازى

كيرلي وانسيابى.. شاهد أجمل تسريحات شعر ريهام حجاج

الطفلة المعجزة.. هند أنور تتحدى التوحد بموهبتها الفطرية في الإنشاد الديني