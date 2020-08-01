أزمة مباراة برشلونة ونابولي.. يويفا يحسم الجدل ورئيس النادي الإيطالي يتوعد





العديد من التقارير الصحفية، أكدت أن مباراة برشلونة ونابولي قد تنقل خارج إسبانيا، بسبب تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا في إقليم كتالونيا.





وكانت مباراة الذهاب برشلونة ونابولي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1، على ملعب ساو باولو.





برشلونة يرد:





أبدى نادي برشلونة استعداده لتقديم كافة الضمانات واللاتزام بكافة الإجراءت الاحترازية التي تضمن سلامة لاعبي فريق نابولي.





يويفا يحسم الجدل:





نفى الاتحاد الأوروبي " لكرة القدم " يويفا ما تردد عن نقل برشلونة ونابولي، مؤكدا أن المباراة ستقام موعدها على ملعب كامب نو.





رئيس نابولي يتوعد:





فتح دي لاورينتس رئيس نادي نابولي النار على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد رفضه نقل مباراة برشلونة ونابولي، رغم تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا في إقليم كالتونيا.





رئيس نابولي أكد أنه سيفتح باب الجحيم على اليويفا، حال حدوث ضرر لأب لاعب أو عنصر بالجهاز الفني والإداري لفريق نابولي خلال تواجدهم في برشلونة لخوض اللقاء.

















أثيرت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بسبب مباراة برشلونة وونابولي المقرر إقامتها يوم 8 أغسطس المقبل على ملعب كامب نو " معقل البلوجرانا" ، ضمن منافسات إياب دور الت 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، مهدة.