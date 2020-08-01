في ثاني أيام عيد الأضحى.. أورمان البحيرة تذبح 20 عجل أضاحي

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الاهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصه في الأعياد والمناسبات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .





وأشاد بالدور الذى تقوم به جمعية الاورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهادف القرى الأكثر إحتياجًا ، وتكثيف المساعدات بها ، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها .





وصرح عادل درغام مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة ، بأن الجمعية قامت اليوم بذبح ١٠ عجول بقرى لتوزيعهم بالمجان على الأسر المستحقة بقرى الحدين بمركز كوم حمادة ، وعلى بن أبى طالب بمركز حوش عيسى ، وعبدالسلام عارف وعلى ابن أبي طالب وابوبكر الصديق واحمد عرابي بمركز بدر ، وكفر نكلا بمركز المحمودية ، وسفر و بركة غطاس بمركز ابوحمص ؛ ليصبح إجمالي ما تم ذبحه 20 عجل حيث قامت الجمعية أمس بذبح ١٠ عجول أخرى.

وأضاف مدير جمعية الأ ورمان ، أنه تم إختيار الأضاحى بعناية شديدة وفقًا للأحكام الشرعية للأضحية وأن عملية الذبح تمت داخل المجازر المعتمدة من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري .