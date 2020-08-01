بيطري الوادي الجديد: المجازر تواصل استقبال الأهالي لذبح الأضاحي

اعلنت مديرية الطب البيطري ب الوادي الجديد ، عن مواصلة المجازر لاستقبال الاهالي المضحين لذبح الأضاحى للحد من عمليات ذبح الأضاحى خارج المجازر من أجل ضمان التأكد من سلامة الأضاحى المذبوحة.

واوضح الدكتور ناجي عوض مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد ان جميع المجازر بمراكز المحافظة الخمس تواصل استقبال الاضاحي من المواطنين لذبحها بالمجان.

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واضاف عوض أنه تم فرض غرامه ماليه على كل من يقوم بالذبح فى الشوارع فى ظل التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجانًا أيام العيد ، بجانب حظر إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة .

ولفت الي أن ذلك سيساهم فى الحد من ظاهرة إنتشار ذبح الأضاحى فى الشوارع خلال أيام العيد لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية .

واوضح ان منع ظاهرة انتشار شوادر بيع الماشية على الأرصفة يكمن في منع انتشار للمخلفات والحشرات الضارة التي تتسبب في نقل الاوبئة.



