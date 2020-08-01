AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بيطري الوادي الجديد: المجازر تواصل استقبال الأهالي لذبح الأضاحي

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:03 م
ذبح الاضاحي
ذبح الاضاحي
Advertisements
منصور ابوالعلمين
اعلنت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد ، عن مواصلة  المجازر لاستقبال الاهالي المضحين لذبح الأضاحى  للحد من عمليات ذبح الأضاحى خارج المجازر من أجل ضمان التأكد من سلامة الأضاحى المذبوحة.
واوضح الدكتور ناجي عوض مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد ان جميع المجازر بمراكز المحافظة الخمس  تواصل استقبال  الاضاحي  من المواطنين لذبحها بالمجان.
اقرا ايضا:
واضاف عوض أنه تم فرض غرامه ماليه على كل من يقوم بالذبح فى الشوارع فى ظل التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجانًا أيام العيد ، بجانب حظر إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة .
ولفت الي أن ذلك سيساهم فى الحد من ظاهرة إنتشار ذبح الأضاحى فى الشوارع خلال أيام العيد لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية .
واوضح ان منع ظاهرة انتشار شوادر بيع الماشية على الأرصفة يكمن في منع انتشار للمخلفات والحشرات الضارة التي تتسبب في نقل الاوبئة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محدش يدبح في الشارع.. محافظ أسوان يتوعد المخالفين بغرامة 20 ألف جنيه

الزراعة تعلن حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى.. منع إجازات الأطباء.. رقابة مشددة على اللحوم بالأسواق.. ومطالبات بالذبح داخل المجازر

غرامة 3 آلاف جنيه على من يذبح فى الشوارع.. فتح المجازر مجانا طول أيام عيد الأضحى بالجيزة..نواب: إجراء إيجابى للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين

عيد الأضحى في ظل فيروس كورونا.. كيف سيذبح أهالي الإسكندرية أضاحيهم في ظل الإجراءات الاحترازية؟

استعدادا لعيد الأضحى.. صدى البلد يرصد عمليات الذبح والكشف على الماشية داخل مجزر "الحواتكة" بأسيوط..شاهد

مجازر أسوان تستعد لاستقبال الأضاحي.. غرامات تصل لـ 20 ألف جنيه للذبح بالشوارع

ترشيحاتنا

لا شماتة في المرض أو الموت.. الحضري يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ بعد وعكته صحيًا

فنان شهير يؤدي فريضة الحج على روح فاروق الفيشاوي.. شاهد

لحين إشعار آخر.. مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها الجوية المتجهة إلى الكويت

الكويت تحظر دخول القادمين من 31 دولة

لم تحقق المطلوب.. طلب إحاطة للحكومة بشأن عدم فاعلية بلازما المتعافين في مواجهة كورونا

برلماني بحريني سابق: تراشق إعلام أنقرة والدوحة بسبب آيا صوفيا مسمار فى نعش العلاقات التركية القطرية.. فيديو

AdvertisementS

لحين إشعار آخر.. مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها الجوية المتجهة إلى الكويت

إجبار قاصر على ممارسة الجنس مع ابن ملكة بريطانيا.. تفاصيل مثيرة

لم تحقق المطلوب.. طلب إحاطة للحكومة بشأن عدم فاعلية بلازما المتعافين في مواجهة كورونا

شاهد.. طائرات ومروحيات للسيطرة على حرائق غابات في كاليفورنيا

جثته داخل خزان الصرف.. حل لغز اختفاء طفل أطفيح صباح العيد

تعرض لضغوط وإغراءات والشرطة رفضت التنازل.. تفاصيل جديدة فى قضية العامل المصرى المعتدى عليه بالكويت

رمسيس الثاني شرقاوي وإيلون ماسك باحث عن الشهرة .. رد قاسي من زاهي حواس على تصريحات الملياردير عن الأهرامات

أول ظهور لـ محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد.. شاهد

فنان شهير يؤدي فريضة الحج على روح فاروق الفيشاوي.. شاهد

أول رحلة سياحية لمصر للطيران تصل شرم الشيخ قادمة من بغداد

اِركن السكينة يا عبده | عجل يهرب من الجزار قبل ذبحه.. شاهد

أغلبها للمصريين.. إلغاء 10 آلاف تذكرة طيران في الكويت بعد حظر الرحلات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدموع وإهانة ترامب.. كيف رد مشاهير تيك توك على قرار إغلاقه؟

في أقل من 24 ساعة.. منطقة القيسارية بأسيوط تشهد ثاني هبوط أرضي

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور