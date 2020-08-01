نجم النصر السعودي السابق يطالب بمنح مايكون شارة القيادة

طالب هاشم سرور نجم فريق النصر السابق، بمنح البرازيلي "مايكون بيريرا"، شارة القيادة في مباراة ديربي الرياض القادمة، ضد الهلال، بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.









وعاد مايكون خلال الساعات الماضية إلى السعودية بعد اتفاق النصر مع جالطة سراي التركي على تمديد وشراء عقد اللاعب، بعد أن انتهت فترة إعارته في الفترة الماضية.









وكتب "سرور" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أمنية أتمنى أن تتحقق لي وهي أن أرى مايكون كابتن للفريق في اللقاء القادم نظير حبه وإخلاصه للنصر والذي ذهب به لتركيا لإقناع فريقه السابق للعب والتجديد مع النصر”.













وأضاف نجم النصر السابق في تغريدته: “بالكابتنيه تعود مستويات بعض اللاعبين وبالكابتنيه يتأقلم اللاعب ويبدع، مايكون يحتاج ارتفاع المعنويات وإعادة روح القتالية وبالكابتنيه بإذن الله تعود لأنه الأكثر ابتعادًا عن التمارين مع الفريق”.









وتابع: “الكابتنية إذا أعطيت للاعب وتدل على ثقة المسئول للاعب وتعطي اللاعب ثقة أكبر في نفسه وتحمله مسئولية الفريق والهدف”.