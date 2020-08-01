بإنجازاته مع المنتخب والأهلي.. الكاف يوجه رسالة تهنئة لـ صالح جمعة

وجه الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " رسالة تهنئة لـ صالح جمعة نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بمناسبة عيد ميلاده الـ 27 اليوم.
ونشر الحساب الرسمي لـ الكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة لـ صالح جمعة من إحدى مباريات المنتخب.
وعلق قائلا:" عيد ميلاد سعيد لـ صالح جمعة..النجم المصري حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة #TotalAFCONU20 في 2013 ليساعد المنتخب المصري ..كأس البطولة الغالية "
وانضم صالح جمعة للنادي الأهلي فى عام 2015 قادما من نادي إنبي بعد صراع قطبي الكرة المصرية عليه، لكنه فضل الانتقال للقلعة الحمراء بـ 7 ملايين جنيه لمدة 5 سنوات.
ويستعرض موقع "صدى البلد" أرقام وإنجازات صالح جمعة فى عيد ميلاده:
بطولاته:
- 4 دوري المصري 2016 / 2017 / 2018 / 2019.
- 1 كأس مصر 2017.
- كأس أمم أفريقيا للشباب 2013.
- 1 كأس السوبر المصري 2018.
أرقامه مع الأهلي:
خاض 1500 يوم داخل النادي الأهلي سجل 12 هدفا وصنع 13، وخلال انضمامه للقلعة الحمراء، انتقل للفيصلي السعودي إلا أن النادي السعودي فسخ إعارته وعاد للدوري المصري.
أرقامه محليا وأفريقيا:
شارك فى الدوري المصري منذ تصعيده، في 71 مباراة بمعدل 3155 دقيقة أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 14 هدفا، وفى كأس مصر شارك في 12 مباراة سجل فيها 3 أهداف بمعدل 457 دقيقة، كما خاض 11 لقاء في دوري أبطال أفريقيا سجل هدفا واحدا في 263 دقيقة، كما أنه في دوري المحترفين السعوي لم يلعب سوى 8 مباريات بمعدل 363 دقيقة، لم يحرز خلالها أي هدف، ولعب أخيرا مباراة واحدة فى السوبر المصري بمعدل 20 دقيقة بلا أهداف.