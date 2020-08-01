بإنجازاته مع المنتخب والأهلي.. الكاف يوجه رسالة تهنئة لـ صالح جمعة

وعلق قائلا:" عيد ميلاد سعيد لـ ⁦صالح جمعة.. النجم المصري حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة ⁦#TotalAFCONU20⁩ في 2013 ليساعد المنتخب المصري ⁦.. كأس البطولة الغالية "

وانضم صالح جمعة للنادي الأهلي فى عام 2015 قادما من نادي إنبي بعد صراع قطبي الكرة المصرية عليه، لكنه فضل الانتقال للقلعة الحمراء بـ 7 ملايين جنيه لمدة 5 سنوات.













ويستعرض موقع "صدى البلد" أرقام وإنجازات صالح جمعة فى عيد ميلاده:









بطولاته:





- 4 دوري المصري 2016 / 2017 / 2018 / 2019.

- 1 كأس مصر 2017.





- كأس أمم أفريقيا للشباب 2013.

- 1 كأس السوبر المصري 2018.









أرقامه مع الأهلي:





خاض 1500 يوم داخل النادي الأهلي سجل 12 هدفا وصنع 13، وخلال انضمامه للقلعة الحمراء، انتقل للفيصلي السعودي إلا أن النادي السعودي فسخ إعارته وعاد للدوري المصري.













أرقامه محليا وأفريقيا:





شارك فى الدوري المصري منذ تصعيده، في 71 مباراة بمعدل 3155 دقيقة أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 14 هدفا، وفى كأس مصر شارك في 12 مباراة سجل فيها 3 أهداف بمعدل 457 دقيقة، كما خاض 11 لقاء في دوري أبطال أفريقيا سجل هدفا واحدا في 263 دقيقة، كما أنه في دوري المحترفين السعوي لم يلعب سوى 8 مباريات بمعدل 363 دقيقة، لم يحرز خلالها أي هدف، ولعب أخيرا مباراة واحدة فى السوبر المصري بمعدل 20 دقيقة بلا أهداف.