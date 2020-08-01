بمناسبة عيد ميلاده الـ27.. 7 بطولات توج بها صالح جمعة مع الأهلي ومنتخب الشباب

يحتفل صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الأهلي ومنتخب مصر، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ27.









وانضم صالح جمعة للنادي الأهلي فى عام 2015 قادما من نادي إنبي بعد صراع قطبي الكرة المصرية عليه، لكنه فضل الانتقال للقلعة الحمراء بـ 7 ملايين جنيه لمدة 5 سنوات.









ويستعرض موقع "صدى البلد" أرقام وإنجازات صالح جمعة فى عيد ميلاده:





بطولاته:





- 4 دوري المصري 2016 / 2017 / 2018 / 2019.

- 1 كأس مصر 2017.

- كأس أمم أفريقيا للشباب 2013.

- 1 كأس السوبر المصري 2018.









أرقامه مع الأهلي:



خاض 1500 يوم داخل النادي الأهلي سجل 12 هدفا وصنع 13، وخلال انضمامه للقلعة الحمراء، انتقل للفيصلي السعودي إلا أن النادي السعودي فسخ إعارته وعاد مرة أخرى للدوري المصري.









أرقامه محليا وأفريقيا: