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رياضة

بمناسبة عيد ميلاده الـ27.. 7 بطولات توج بها صالح جمعة مع الأهلي ومنتخب الشباب

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:42 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
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حسن العمدة
يحتفل صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الأهلي ومنتخب مصر، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ27.


وانضم صالح جمعة للنادي الأهلي فى عام 2015 قادما من نادي إنبي بعد صراع قطبي الكرة المصرية عليه، لكنه فضل الانتقال للقلعة الحمراء بـ 7 ملايين جنيه لمدة 5 سنوات.


ويستعرض موقع "صدى البلد" أرقام وإنجازات صالح جمعة فى عيد ميلاده:

بطولاته:

- 4 دوري المصري 2016 / 2017 / 2018 / 2019.
- 1 كأس مصر 2017.
- كأس أمم أفريقيا للشباب 2013.
- 1 كأس السوبر المصري 2018.


أرقامه مع الأهلي:
خاض 1500 يوم داخل النادي الأهلي سجل 12 هدفا وصنع 13، وخلال انضمامه للقلعة الحمراء، انتقل للفيصلي السعودي إلا أن النادي السعودي فسخ إعارته وعاد مرة أخرى للدوري المصري.


أرقامه محليا وأفريقيا:
شارك فى الدوري المصري منذ تصعيده، في 71 مباراة بمعدل 3155 دقيقة أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 14 هدفا، وفى كأس مصر شارك في  12 مباراة سجل فيها 3 أهداف بمعدل 457 دقيقة، كما خاض 11 لقاء في دوري أبطال أفريقيا سجل هدفا واحدا في  263 دقيقة، كما أنه في دوري المحترفين السعوي لم يلعب سوى 8 مباريات بمعدل 363 دقيقة، لم يحرز خلالها أي هدف، ولعب أخيرا مباراة واحدة فى السوبر المصري بمعدل 20 دقيقة بلا أهداف.
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