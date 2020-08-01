وفاء نادر.. أستاذة جامعية تضحي بحياتها لإنقاذ زوجها وابنها فى حادث ثأر بالمنيا.. تفاصيل

ضحت استاذه جامعية بكلية دار العلوم بالمنيا بحياتها من أجل إنقاذ زوجها وابنها خلال اطلاق أعيرة نارية عليهم لخلافات ثأرية فأصيب زوجها ب ٤ طلقات ولفظت الاستاذه أنفاسها في مشهد ماساوي





تعود أحداث الواقعة ، عندما تلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، إخطارا من العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقيه إشارة من رئيس مباحث مركز المنيا بمقتل " الدكتورة أمل أحمد. ع مدرس مساعد بكلية دار العلوم جامعة المنيا ومقيمة بعزبة ابو حماد التابعة لقرية الحواصلية بمركز المنيا ، بطلق ناري وإصابة زوجها " اسامه " بطلق ناري بالبطن .





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وأمر اللواء محمود خليل مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسته وعضوية العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والعميد حسن عبد الغفار مفتش مباحث المنطقة المركزية والعقيد علاء جلال رئيس فرع جنوب والعقيد وائل صديق مأمور مركز المنيا





وتوصل فريق البحث أن واقعة القتل بسبب ثأر بين عائلة " عاشور جابر " وعائلة " حمدي داخلي " ، وتعود أحداث الواقعة عندما نشبت مشاجرة بين العائلتين منذ ثلاث شهور أسفرت عن إصابة مؤمن حمدي داخلي ب6 غرز مما استدعى قيام عائلته بضرب نجل عاشور ابو جابر فلقى مصرعه





والقت الأجهزة الأمنية القبض علي 3 أشخاص من اولاد " حمدي داخلى " مرتكبي عملية القتل .





وأشارت التحريات الأولية ، أنه أثناء ذهاب الدكتورة " أمل ا حمد " وزوجها " اسامه " وطفلها الصغير ، الي منزل والدها لتقديم تهنئة العيد ، وعند الوصول إلي منزل والدها ، قامت عائلة " عاشور ابو جابر " ، بإطلاق أعيرة نارية عليهم ببندقية آلية





وقامت الدكتورة بالتصدي للأعيرة وانقذت زوجها وطفلها الصغير من الرصاص ، ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد إصابتها بطلقة فى الرقبة ، وأصيب زوجها " أسامة "ب4 طلقات متفرقه بالبطن وتم إجراء عملية جراحية له في بطنه ، ونجاه الطفل الصغير من هذا الحادث .





وتحرر المحضر اللازم بموجب الواقعة ، والقت الأجهزة الأمنية علي مرتكب الواقعة ، وتم عرضه علي النيابة العامة ، وضبط السلاح الناري المستخدم بالواقعة ، وتم التمثيل بمسرح الجريمة ، وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان الدكتورة الجامعية .