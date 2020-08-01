أحمد الفيشاوى يعبر عن حبه لعائلته بهذه الطريقة.. شاهد

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بصور جديدة بصحبة عائلته من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.
وكتب الفيشاوى على الصور قائلا: "Family love -حب العائلة ".
وكان قد علق الفنان أحمد الفيشاوي على إلغاء حكم حبسه لمدة سنة والقضاء مجددا ببراءته في قضية امتناعه عن تنفيذ حكم النفقة، بنشر رسالة نارية عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات " إنستجرام".
وقال أحمد الفيشاوي، في تعليقه: "هند الحناوي فشلت أنها تحبسني سنة بمعرفة بنتي لينا .. ده الوقت أني أقولكوا اللي حصل بأختصار.. انا بشوف لينا من وهي عندها ٣ سنين بعد ما المشاكل خلصت بيني و بين مامتها وبالتالي كنت بصرف علي أكلها، شربها، هدومها ومدرستها الكندية في مصر ".
وأضاف: "هند فهمتها عكس كده بس انا عندي ما يثبت ذلك .. لما لينا تمت ١١ سنة هند أقترحت أننا نوديها مدرسة خاصة في لندن لتدرس الفنون غناء ، تمثيل ، أخراج .. ألخ".
وتابع: "تحمست جدآ عشان كنت شايف فيها موهبة كبيرة.. قدمت في المدرسة ووافقت علي السفر.. وأول ما هند وصلت بـ لينا أنجلترا نقلتها من المدرسة ومن لندن إلي كِنت ( Kent ) لمدرسة مش تخصصها الفنون بمصاريف أقل بكتير و حطت فلوس مدرسة بنتي في جيبها و أيضآ عندي ما يثبت ذلك في الوقت المناسب".
واكمل: " أنا مش بالوم علي لينا علشان كذبوا عليها كتير وغالبآ هي هتشوف الصور دي و يمكن تفتكر أني كنت موجود عشانها وبحبها و مازلت".