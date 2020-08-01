صلاح عبد الله: السقا مطلع عنينا ويوسف الشريف منضبط وهنيدي مفتاح الخير.. فيديو

أبدى الفنان صلاح عبد الله، رأيه في مجموعة من الفنانين المتواجدين على الساحة الفنية والدرامية في مصر .
وقال صلاح عبد الله في حواره في برنامج " IT'S SHOW TIME"، المذاع على قناة " سي بي سي "، :" أحمد السقا مطلع عنينا وشقي ".
وأضاف صلاح عبد الله :" رامي إمام عاقل وأحب التحدث معه ".
وتابع صلاح عبد الله:" بحب يوسف الشريف وعندما اختلف معه أحبه أكثر، ويوسف الشريف من الفنانين المقربين لقلبي، ورجل ملتزم ومنضبط وملوش دعوة بالآخرين ".
واستطرد صلاح عبد الله :" أحمد عز أبني الكبير وله مواقف كثيرة معي لن انساها "، مضيفا:" أحمد حلمي عبقري ، والفنان احمد رزق موهوب ومناضل، ومحمد هنيدي مفتاح الخير والسعد، ومحمد سعد فنان وطاقة كبيرة ".