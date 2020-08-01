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توك شو

صلاح عبد الله: السقا مطلع عنينا ويوسف الشريف منضبط وهنيدي مفتاح الخير.. فيديو

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:28 م
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
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هاني حسين
أبدى الفنان صلاح عبد الله،  رأيه في مجموعة من الفنانين المتواجدين على الساحة الفنية والدرامية في مصر .

وقال صلاح عبد الله في حواره في برنامج " IT'S SHOW TIME"، المذاع على قناة " سي بي سي "، :" أحمد السقا مطلع عنينا وشقي ".

وأضاف صلاح عبد الله :" رامي إمام عاقل وأحب التحدث معه ".

وتابع صلاح عبد الله:" بحب يوسف الشريف وعندما اختلف معه أحبه أكثر، ويوسف الشريف من الفنانين المقربين لقلبي، ورجل ملتزم ومنضبط وملوش دعوة بالآخرين ".

واستطرد صلاح عبد الله :" أحمد عز أبني الكبير وله مواقف كثيرة معي لن انساها "، مضيفا:" أحمد حلمي عبقري ، والفنان احمد رزق موهوب ومناضل، ومحمد هنيدي مفتاح الخير والسعد، ومحمد سعد فنان وطاقة كبيرة ".
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