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توك شو

صالون أنوشكا.. الفنانة تروي الكواليس: كنت مرعوبة في البداية وممكن أكرر التجربة

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:30 م
انوشكا
انوشكا
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هاني حسين
قالت الفنانة أنوشكا، إن كرسي المذيع أصعب كثيرا من كرسي الضيف.


وأضافت انوشكا في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  حبيت كل ضيف  شرفني في صالون انوشكا ".


وتابعت أنوشكا:"  كنت مرعوبة من تجربة صالون انوشكا، ولكن بعد التعرف على رد المشاهدين في اول حلقة من البرنامج يكون الأمر معتاد".



وأكملت انوشكا:" استمتعت بردود فعل المشاهدين بعد الانتهاء من تجربة صالون أنوشكا ".


ولفتت انوشكا:" تجربة صالون انوشكا في منتهى الجمال وممكن أكرر التجربة "،مضيفة:" في حلقة الفنان صلاح عبد الله وسمير غانم كانت بها ضحك كثير، وكواليس البرنامج كانت في منتهى الجمال".
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