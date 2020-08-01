صالون أنوشكا.. الفنانة تروي الكواليس: كنت مرعوبة في البداية وممكن أكرر التجربة

قالت الفنانة أنوشكا، إن كرسي المذيع أصعب كثيرا من كرسي الضيف.









وأضافت انوشكا في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" حبيت كل ضيف شرفني في صالون انوشكا ".









وتابعت أنوشكا:" كنت مرعوبة من تجربة صالون انوشكا، ولكن بعد التعرف على رد المشاهدين في اول حلقة من البرنامج يكون الأمر معتاد".













وأكملت انوشكا:" استمتعت بردود فعل المشاهدين بعد الانتهاء من تجربة صالون أنوشكا ".









ولفتت انوشكا:" تجربة صالون انوشكا في منتهى الجمال وممكن أكرر التجربة "،مضيفة:" في حلقة الفنان صلاح عبد الله وسمير غانم كانت بها ضحك كثير، وكواليس البرنامج كانت في منتهى الجمال".