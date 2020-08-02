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اقتصاد

الحد الأدنى 4 آلاف والأقصى 50 ألفا.. شروط الدخل للحصول على شقق متوسطي الدخل

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:01 ص
تمويل عقارى
تمويل عقارى
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آمنة عبدالعظيم
تطرح وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى 2271 شقة لمتوسطي الدخل ضمن مشروعات "جنة وسكن مصر ودار مصر" ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم التمويل العقارى.

وتوفر المبادرة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8% مُتناقصة سنويًا لمدة تصل إلى 20 عاما ولا تقل عن 3 سنوات بنظام التمويل العقاري، وبالنسبة لوحدات الإعلان الحالى جاءت حدود السن لمنح التمويل ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وألا يزيد على 60 سنة للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص وقت انتهاء القرض، على أن يكون السن قابل للزيادة حتى 65 سنة في حالة وجود دخل إضافي يكفي للاستمرار للوفاء بقسط قرض التمويل العقاري الممنوح، وكذلك في حالة أصـحاب الأعمال الحرة والأنشطة التجارية ممن لهم دخل ثابت ومستمر، على أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

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كما جاءت حدود الدخل لمتوسطي الدخل بحيث لا يزيد صافي الدخل السنوي لصاحب الطلب من كافة مصادر دخله عن 600 ألف جنيه سنويًا للأسرة، بما يعادل 50 ألف جنيه شهريًا، وعن 480 ألف جنيه سنويًا للأعزب، بما يعادل 40 ألف جنيه شهريًا، بينما حدود الدخل المتاح لها التقديم يُمكن أن تبدأ من حوالي 4 آلاف جنيه شهريًا للأعزب، حال تقدمه على أقل سعر وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، وتبدأ من حوالي 16 ألف جنيه شهريًا حال تقدمه على أعلى سعر وحدة سكنية بمشروع جنة.

هذا وقد تم إيضاح عدد من النماذج الاسترشادية للأقساط الشهرية المطلوبة لبعض مستويات الدخل ضمن المشروعات المطروحة علـى أساس أقل وأعلى سعر للوحدة السكنية لكل مدينة بشكل مُفصل بكراسات الشروط المُتاحة بالبوابة الإلكترونية، حيث إن الحد الأقصى لقسط التمويل الشهري لايتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري، ويتم حسابه طبقًا لسعر بيع الوحدة السكنية والدخل والسن لصاحب الطلب، مع إمكانية تطبيق زيادة سنوية للقسط طوال مدة التمويل فى حالة الحاجة إلى ذلك.
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