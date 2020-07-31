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اقتصاد

السن 21 سنة والدخل يبدأ من 4 آلاف جنيه.. تعرف على شروط التمويل العقارى للحصول على شقة لمتوسطي الدخل

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
يعرض موقع صدى البلد الاخبارى شروط منح التمويل العقاري للوحدات السكنية المطروحة لمتوسطى الدخل ضمن مشروعات جنة ودار مصر وسكن مصر، والمطروحة للحجز منذ 19 يوليو الجاري بعدد 2271 شقة بمساحات من 100 إلى 150 متر مربع. 


وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، أن الشروط تأتي في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 والمُعدلة بتاريخ 19/3/2020 وذلك لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8% مُتناقصة سنويًا لمدة تصل إلى 20 عاما ولا تقل عن 3 سنوات بنظام التمويل العقاري. 

حيث جاءت حدود السن لمنح التمويل ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وألا يزيد على 60 سنة للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص وقت انتهاء القرض، على أن يكون السن قابل للزيادة حتى 65 سنة في حالة وجود دخل إضافي يكفي للاستمرار للوفاء بقسط قرض التمويل العقاري الممنوح، وكذلك في حالة أصـحاب الأعمال الحرة والأنشطة التجارية ممن لهم دخل ثابت ومستمر، على أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

كما جاءت حدود الدخل لمتوسطي الدخل بحيث لا يزيد صافي الدخل السنوي لصاحب الطلب من كافة مصادر دخله عن 600 ألف جنيه سنويًا للأسرة، بما يعادل 50 ألف جنيه شهريًا، وعن 480 ألف جنيه سنويًا للأعزب، بما يعادل 40 ألف جنيه شهريًا، بينما حدود الدخل المتاح لها التقديم يُمكن أن تبدأ من حوالي 4 آلاف جنيه شهريًا للأعزب، حال تقدمه على أقل سعر وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، وتبدأ من حوالي ١٦ ألف جنيه شهريًا حال تقدمه على أعلى سعر وحدة سكنية بمشروع جنة.

وقد تم إيضاح عدد من النماذج الاسترشادية للأقساط الشهرية المطلوبة لبعض مستويات الدخل ضمن المشروعات المطروحة علـى أساس أقل وأعلى سعر للوحدة السكنية لكل مدينة بشكل مُفصل بكراسات الشروط المُتاحة بالبوابة الإلكترونية، حيث إن الحد الأقصى لقسط التمويل الشهري لا يتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري، ويتم حسابه طبقًا لسعر بيع الوحدة السكنية والدخل والسن لصاحب الطلب، مع إمكانية تطبيق زيادة سنوية للقسط طوال مدة التمويل في حالة الحاجة إلى ذلك.

وأوضحت مى عبد الحميد مجموعة من النقاط الخاصة بشروط التعامل على مشروعات هذا الإعلان، أولًا: أفادت بأن لكل وحدة سكنية حصة من الأرض تعادل نسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المُقام عليها المبنـى، وذلك طبقًا لما تنص عليه بنود العقد للوحدة السكنية. ثانيًا: لا يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا. ثالثًا: يُمكن لجهات التمويل منح التمويل العقاري إذا كان مصدر الدخل الوحيد للمُتقدم هو امتلاك سندات أو أسهم أو ودائع أو أوعية ادخارية أو حسابات التوفيـر أو أى أوراق مالية تدر دخلا شهريا منتظما، ولكن بشرط أن تكون تلك الأوراق المالية بالحساب الخاص للمُتقدم لدى جهة التمويل المُمولة للقرض، وبشرط أيضًا أن تكون قيمة تلك الأوراق المالية تتخطى مبلغ قرض التمويل العقاري الممنوح للعميل، بحيث يتم ربطها طوال مدة التمويل العقاري. رابعًا وأخيـرًا، يوجد مجموعة من الصور الجوية للموقع العام الخاص بكل مدينة مطروحة ضمن كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع (سكن مصر– دار مصر – جنة) والمرفوعة على الموقع الإلكتروني للصندوق.
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